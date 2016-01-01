Cronos (CRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cronos (CRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cronos (CRO) tokennel kapcsolatos információk Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Hivatalos webhely: https://cronos.org/ Fehér könyv: https://whitepaper.cronos.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Vásárolj most CRO tokent!

Cronos (CRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cronos (CRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.11B $ 9.11B $ 9.11B Teljes tokenszám: $ 97.98B $ 97.98B $ 97.98B Keringésben lévő tokenszám: $ 33.61B $ 33.61B $ 33.61B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.11B $ 27.11B $ 27.11B Minden idők csúcspontja: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Minden idők mélypontja: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Jelenlegi ár: $ 0.27108 $ 0.27108 $ 0.27108 További tudnivalók a(z) Cronos (CRO) áráról

Cronos (CRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cronos (CRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRO token élő árfolyamát!

A(z) CRO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Cronos (CRO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CRO megvásárlásához.

Cronos (CRO) árelőzményei A felhasználók a(z) CRO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CRO árelőzményeivel!

CRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRO kapcsán? CRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

