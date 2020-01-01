Creo Engine (CREO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Creo Engine (CREO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Creo Engine (CREO) tokennel kapcsolatos információk Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Hivatalos webhely: https://www.creoengine.com/ Fehér könyv: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Vásárolj most CREO tokent!

Creo Engine (CREO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Creo Engine (CREO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Teljes tokenszám: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Minden idők csúcspontja: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Minden idők mélypontja: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Jelenlegi ár: $ 0.0055353 $ 0.0055353 $ 0.0055353 További tudnivalók a(z) Creo Engine (CREO) áráról

Creo Engine (CREO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Creo Engine (CREO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CREO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CREO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CREO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CREO token élő árfolyamát!

A(z) CREO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Creo Engine (CREO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CREO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CREO tokent a MEXC-n!

Creo Engine (CREO) árelőzményei A felhasználók a(z) CREO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CREO árelőzményeivel!

CREO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CREO kapcsán? CREO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CREO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

