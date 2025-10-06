TőzsdeDEX+
A(z) élő Circle xStock ár ma 128.14 USD. Kövesd nyomon a(z) CRCLX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRCLX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRCLX

CRCLX árinformációk

Mi a(z) CRCLX

CRCLX hivatalos webhely

CRCLX tokenomikai adatai

CRCLX árelőrejelzés

CRCLX előzmények

CRCLX Vásárlási útmutató

CRCLX-fiat valutaváltó

CRCLX spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Circle xStock Logó

Circle xStock árfolyam(CRCLX)

1 CRCLX-USD élő ár:

$128.14
+0.06%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:50:46 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 126.38
24h alacsony
$ 130.6
24h magas

$ 126.38
$ 130.6
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
+1.18%

+0.06%

-13.04%

-13.04%

Circle xStock (CRCLX) valós idejű ár: $ 128.14. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRCLX legalacsonyabb ára $ 126.38, legmagasabb ára pedig $ 130.6 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRCLX valaha volt legmagasabb ára $ 258.3037707311062, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 108.7001141157051 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRCLX változása a következő volt: +1.18% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -13.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Circle xStock (CRCLX) piaci információk

No.1133

$ 10.20M
$ 56.67K
$ 10.20M
79.60K
79,598.43364772
SOL

A(z) Circle xStock jelenlegi piaci plafonja $ 10.20M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.67K. A(z) CRCLX keringésben lévő tokenszáma 79.60K, és a teljes tokenszám 79598.43364772. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.20M.

Circle xStock (CRCLX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Circle xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0768+0.06%
30 nap$ -19.16-13.01%
60 nap$ +9.58+8.08%
90 nap$ -35.24-21.57%
Circle xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) CRCLX ára $ +0.0768 (+0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Circle xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -19.16 (-13.01%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Circle xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CRCLX ára $ +9.58 (+8.08%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Circle xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -35.24 (-21.57%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Circle xStock (CRCLX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Circle xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Circle xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CRCLX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Circle xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Circle xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Circle xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Circle xStock (CRCLX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Circle xStock (CRCLX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Circle xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Circle xStock árelőrejelzését most!

Circle xStock (CRCLX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Circle xStock (CRCLX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRCLX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Circle xStock (CRCLX)

A következőt szeretnél vásárolni: Circle xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Circle xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CRCLX helyi valutákra

1 Circle xStock(CRCLX) - VND
3,372,004.1
1 Circle xStock(CRCLX) - AUD
A$194.7728
1 Circle xStock(CRCLX) - GBP
97.3864
1 Circle xStock(CRCLX) - EUR
110.2004
1 Circle xStock(CRCLX) - USD
$128.14
1 Circle xStock(CRCLX) - MYR
RM536.9066
1 Circle xStock(CRCLX) - TRY
5,389.5684
1 Circle xStock(CRCLX) - JPY
¥19,733.56
1 Circle xStock(CRCLX) - ARS
ARS$185,440.3638
1 Circle xStock(CRCLX) - RUB
10,363.9632
1 Circle xStock(CRCLX) - INR
11,392.9274
1 Circle xStock(CRCLX) - IDR
Rp2,135,665.8124
1 Circle xStock(CRCLX) - PHP
7,542.3204
1 Circle xStock(CRCLX) - EGP
￡E.6,058.4592
1 Circle xStock(CRCLX) - BRL
R$688.1118
1 Circle xStock(CRCLX) - CAD
C$179.396
1 Circle xStock(CRCLX) - BDT
15,615.1404
1 Circle xStock(CRCLX) - NGN
185,172.5512
1 Circle xStock(CRCLX) - COP
$496,665.5144
1 Circle xStock(CRCLX) - ZAR
R.2,219.3848
1 Circle xStock(CRCLX) - UAH
5,354.9706
1 Circle xStock(CRCLX) - TZS
T.Sh.314,068.5772
1 Circle xStock(CRCLX) - VES
Bs28,318.94
1 Circle xStock(CRCLX) - CLP
$120,451.6
1 Circle xStock(CRCLX) - PKR
Rs36,145.7312
1 Circle xStock(CRCLX) - KZT
67,655.3572
1 Circle xStock(CRCLX) - THB
฿4,156.8616
1 Circle xStock(CRCLX) - TWD
NT$3,945.4306
1 Circle xStock(CRCLX) - AED
د.إ470.2738
1 Circle xStock(CRCLX) - CHF
Fr102.512
1 Circle xStock(CRCLX) - HKD
HK$995.6478
1 Circle xStock(CRCLX) - AMD
֏48,907.1938
1 Circle xStock(CRCLX) - MAD
.د.م1,184.0136
1 Circle xStock(CRCLX) - MXN
$2,378.2784
1 Circle xStock(CRCLX) - SAR
ريال479.2436
1 Circle xStock(CRCLX) - ETB
Br19,688.711
1 Circle xStock(CRCLX) - KES
KSh16,508.2762
1 Circle xStock(CRCLX) - JOD
د.أ90.85126
1 Circle xStock(CRCLX) - PLN
472.8366
1 Circle xStock(CRCLX) - RON
лв565.0974
1 Circle xStock(CRCLX) - SEK
kr1,216.0486
1 Circle xStock(CRCLX) - BGN
лв216.5566
1 Circle xStock(CRCLX) - HUF
Ft43,129.3612
1 Circle xStock(CRCLX) - CZK
2,705.0354
1 Circle xStock(CRCLX) - KWD
د.ك39.21084
1 Circle xStock(CRCLX) - ILS
416.455
1 Circle xStock(CRCLX) - BOB
Bs882.8846
1 Circle xStock(CRCLX) - AZN
217.838
1 Circle xStock(CRCLX) - TJS
SM1,176.3252
1 Circle xStock(CRCLX) - GEL
347.2594
1 Circle xStock(CRCLX) - AOA
Kz117,236.5674
1 Circle xStock(CRCLX) - BHD
.د.ب48.0525
1 Circle xStock(CRCLX) - BMD
$128.14
1 Circle xStock(CRCLX) - DKK
kr829.0658
1 Circle xStock(CRCLX) - HNL
L3,361.1122
1 Circle xStock(CRCLX) - MUR
5,861.1236
1 Circle xStock(CRCLX) - NAD
$2,215.5406
1 Circle xStock(CRCLX) - NOK
kr1,296.7768
1 Circle xStock(CRCLX) - NZD
$222.9636
1 Circle xStock(CRCLX) - PAB
B/.128.14
1 Circle xStock(CRCLX) - PGK
K538.188
1 Circle xStock(CRCLX) - QAR
ر.ق465.1482
1 Circle xStock(CRCLX) - RSD
дин.12,961.361
1 Circle xStock(CRCLX) - UZS
soʻm1,543,855.0666
1 Circle xStock(CRCLX) - ALL
L10,698.4086
1 Circle xStock(CRCLX) - ANG
ƒ229.3706
1 Circle xStock(CRCLX) - AWG
ƒ229.3706
1 Circle xStock(CRCLX) - BBD
$256.28
1 Circle xStock(CRCLX) - BAM
KM215.2752
1 Circle xStock(CRCLX) - BIF
Fr375,706.48
1 Circle xStock(CRCLX) - BND
$165.3006
1 Circle xStock(CRCLX) - BSD
$128.14
1 Circle xStock(CRCLX) - JMD
$20,508.807
1 Circle xStock(CRCLX) - KHR
512,560
1 Circle xStock(CRCLX) - KMF
Fr54,587.64
1 Circle xStock(CRCLX) - LAK
2,785,652.1182
1 Circle xStock(CRCLX) - LKR
රු38,900.7412
1 Circle xStock(CRCLX) - MDL
L2,173.2544
1 Circle xStock(CRCLX) - MGA
Ar574,618.202
1 Circle xStock(CRCLX) - MOP
P1,022.5572
1 Circle xStock(CRCLX) - MVR
1,960.542
1 Circle xStock(CRCLX) - MWK
MK221,695.014
1 Circle xStock(CRCLX) - MZN
MT8,188.146
1 Circle xStock(CRCLX) - NPR
रु18,124.1216
1 Circle xStock(CRCLX) - PYG
902,361.88
1 Circle xStock(CRCLX) - RWF
Fr185,674.86
1 Circle xStock(CRCLX) - SBD
$1,054.5922
1 Circle xStock(CRCLX) - SCR
1,850.3416
1 Circle xStock(CRCLX) - SRD
$4,933.39
1 Circle xStock(CRCLX) - SVC
$1,117.3808
1 Circle xStock(CRCLX) - SZL
L2,214.2592
1 Circle xStock(CRCLX) - TMT
m448.49
1 Circle xStock(CRCLX) - TND
د.ت376.7316
1 Circle xStock(CRCLX) - TTD
$864.945
1 Circle xStock(CRCLX) - UGX
Sh444,902.08
1 Circle xStock(CRCLX) - XAF
Fr72,911.66
1 Circle xStock(CRCLX) - XCD
$345.978
1 Circle xStock(CRCLX) - XOF
Fr72,911.66
1 Circle xStock(CRCLX) - XPF
Fr13,198.42
1 Circle xStock(CRCLX) - BWP
P1,715.7946
1 Circle xStock(CRCLX) - BZD
$256.28
1 Circle xStock(CRCLX) - CVE
$12,207.8978
1 Circle xStock(CRCLX) - DJF
Fr22,680.78
1 Circle xStock(CRCLX) - DOP
$8,209.9298
1 Circle xStock(CRCLX) - DZD
د.ج16,600.537
1 Circle xStock(CRCLX) - FJD
$293.4406
1 Circle xStock(CRCLX) - GNF
Fr1,114,177.3
1 Circle xStock(CRCLX) - GTQ
Q978.9896
1 Circle xStock(CRCLX) - GYD
$26,733.8482
1 Circle xStock(CRCLX) - ISK
kr16,017.5

Circle xStock Forrás

A(z) Circle xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Circle xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Circle xStock

Mennyit ér ma a(z) Circle xStock (CRCLX)?
A(z) élő CRCLX ár a(z) USD esetében 128.14 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRCLX ára a(z) USD esetében?
A(z) CRCLX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 128.14. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Circle xStock piaci plafonja?
A(z) CRCLX piaci plafonja $ 10.20M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRCLX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRCLX keringésben lévő tokenszáma 79.60K USD.
Mi volt a(z) CRCLX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRCLX mindenkori legmagasabb ára 258.3037707311062 USD.
Mi volt a(z) CRCLX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRCLX mindenkori legalacsonyabb ára 108.7001141157051 USD.
Mekkora a(z) CRCLX kereskedési volumene?
A(z) CRCLX élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.67K USD.
A(z) CRCLX ára emelkedni fog idén?
A(z) CRCLX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRCLX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Circle xStock (CRCLX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

CRCLX-USD kalkulátor

Összeg

CRCLX
USD
1 CRCLX = 128.13 USD

CRCLX kereskedés

CRCLX/USDT
$128.14
0.00%

