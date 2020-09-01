Cypherium (CPH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cypherium (CPH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cypherium (CPH) tokennel kapcsolatos információk CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Hivatalos webhely: https://www.cypherium.io/ Fehér könyv: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Block Explorer: https://cypherium.tryethernal.com/ Vásárolj most CPH tokent!

Cypherium (CPH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cypherium (CPH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Teljes tokenszám: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Keringésben lévő tokenszám: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.82M $ 46.82M $ 46.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Minden idők mélypontja: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Jelenlegi ár: $ 0.005555 $ 0.005555 $ 0.005555 További tudnivalók a(z) Cypherium (CPH) áráról

Cypherium (CPH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cypherium (CPH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CPH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CPH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CPH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CPH token élő árfolyamát!

A(z) CPH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Cypherium (CPH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CPH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CPH tokent a MEXC-n!

Cypherium (CPH) árelőzményei A felhasználók a(z) CPH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CPH árelőzményeivel!

CPH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CPH kapcsán? CPH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CPH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!