CoW Protocol (COW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CoW Protocol (COW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CoW Protocol (COW) tokennel kapcsolatos információk CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Hivatalos webhely: https://cow.fi Fehér könyv: https://docs.cow.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Vásárolj most COW tokent!

CoW Protocol (COW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CoW Protocol (COW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 168.54M $ 168.54M $ 168.54M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 509.49M $ 509.49M $ 509.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 330.80M $ 330.80M $ 330.80M Minden idők csúcspontja: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Minden idők mélypontja: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Jelenlegi ár: $ 0.3308 $ 0.3308 $ 0.3308 További tudnivalók a(z) CoW Protocol (COW) áráról

CoW Protocol (COW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CoW Protocol (COW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COW token élő árfolyamát!

A(z) COW vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CoW Protocol (COW) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) COW megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz COW tokent a MEXC-n!

CoW Protocol (COW) árelőzményei A felhasználók a(z) COW árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) COW árelőzményeivel!

COW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COW kapcsán? COW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

