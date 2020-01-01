COTI (COTI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COTI (COTI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

COTI (COTI) tokennel kapcsolatos információk COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. Hivatalos webhely: https://coti.io/ Fehér könyv: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.coti.io/ Vásárolj most COTI tokent!

COTI (COTI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COTI (COTI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 112.91M $ 112.91M $ 112.91M Teljes tokenszám: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 237.15M $ 237.15M $ 237.15M Minden idők csúcspontja: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Minden idők mélypontja: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 Jelenlegi ár: $ 0.0483 $ 0.0483 $ 0.0483 További tudnivalók a(z) COTI (COTI) áráról

COTI (COTI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) COTI (COTI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COTI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COTI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COTI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COTI token élő árfolyamát!

