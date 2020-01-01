Core DAO (CORE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Core DAO (CORE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Core DAO (CORE) tokennel kapcsolatos információk Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Hivatalos webhely: https://www.coredao.org/ Fehér könyv: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Block Explorer: https://scan.coredao.org/ Vásárolj most CORE tokent!

Core DAO (CORE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Core DAO (CORE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 422.95M $ 422.95M $ 422.95M Teljes tokenszám: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 878.85M $ 878.85M $ 878.85M Minden idők csúcspontja: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Minden idők mélypontja: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Jelenlegi ár: $ 0.4185 $ 0.4185 $ 0.4185 További tudnivalók a(z) Core DAO (CORE) áráról

Core DAO (CORE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Core DAO (CORE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CORE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CORE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CORE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CORE token élő árfolyamát!

A(z) CORE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Core DAO (CORE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CORE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CORE tokent a MEXC-n!

Core DAO (CORE) árelőzményei A felhasználók a(z) CORE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CORE árelőzményeivel!

CORE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CORE kapcsán? CORE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CORE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

