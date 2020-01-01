COQ INU (COQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COQ INU (COQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

COQ INU (COQ) tokennel kapcsolatos információk Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Hivatalos webhely: https://www.coqinu.com/ Fehér könyv: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Vásárolj most COQ tokent!

COQ INU (COQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COQ INU (COQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.31M $ 30.31M $ 30.31M Teljes tokenszám: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Keringésben lévő tokenszám: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.31M $ 30.31M $ 30.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Jelenlegi ár: $ 0.0000004366 $ 0.0000004366 $ 0.0000004366 További tudnivalók a(z) COQ INU (COQ) áráról

COQ INU (COQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) COQ INU (COQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COQ token élő árfolyamát!

A(z) COQ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) COQ INU (COQ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) COQ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz COQ tokent a MEXC-n!

COQ INU (COQ) árelőzményei A felhasználók a(z) COQ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) COQ árelőzményeivel!

COQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COQ kapcsán? COQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

