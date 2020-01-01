COLORFULCAT (COLORFULCAT) tokenomikai adatai
COLORFULCAT (COLORFULCAT) tokennel kapcsolatos információk
Join the vibrant revolution with ColorfulCat, the cryptocurrency that paints your portfolio in every shade of success! Not just any digital coin, ColorfulCat is your ticket to a fun-filled future of innovation. Every transaction brings a splash of joy, turning the mundane into the extraordinary. Why settle for the ordinary when you can invest in ColorfulCat and color your world with possibility?
COLORFULCAT (COLORFULCAT) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COLORFULCAT (COLORFULCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
COLORFULCAT (COLORFULCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) COLORFULCAT (COLORFULCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó COLORFULCAT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező COLORFULCAT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) COLORFULCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COLORFULCAT token élő árfolyamát!
A(z) COLORFULCAT vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) COLORFULCAT (COLORFULCAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) COLORFULCAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
COLORFULCAT (COLORFULCAT) árelőzményei
A felhasználók a(z) COLORFULCAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
COLORFULCAT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COLORFULCAT kapcsán? COLORFULCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
