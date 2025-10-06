TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Coinbase xStock ár ma 346.28 USD. Kövesd nyomon a(z) COINX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COINX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COINX

COINX árinformációk

Mi a(z) COINX

COINX hivatalos webhely

COINX tokenomikai adatai

COINX árelőrejelzés

COINX előzmények

COINX Vásárlási útmutató

COINX-fiat valutaváltó

COINX spot

Coinbase xStock Logó

Coinbase xStock árfolyam(COINX)

1 COINX-USD élő ár:

$346.28
-0.06%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:50:02 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 342.79
24h alacsony
$ 347.98
24h magas

$ 342.79
$ 347.98
$ 444.5539034948311
$ 292.4649785882087
-0.23%

-0.06%

-6.05%

-6.05%

Coinbase xStock (COINX) valós idejű ár: $ 346.28. Az elmúlt 24 órában, a(z)COINX legalacsonyabb ára $ 342.79, legmagasabb ára pedig $ 347.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COINX valaha volt legmagasabb ára $ 444.5539034948311, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 292.4649785882087 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COINX változása a következő volt: -0.23% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -6.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Coinbase xStock (COINX) piaci információk

No.1171

$ 9.35M
$ 63.08K
$ 9.35M
27.00K
--
26,999.9965318
SOL

A(z) Coinbase xStock jelenlegi piaci plafonja $ 9.35M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 63.08K. A(z) COINX keringésben lévő tokenszáma 27.00K, és a teljes tokenszám 26999.9965318. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.35M.

Coinbase xStock (COINX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Coinbase xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.2079-0.06%
30 nap$ -31.99-8.46%
60 nap$ +44+14.55%
90 nap$ +27.47+8.61%
Coinbase xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) COINX ára $ -0.2079 (-0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Coinbase xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -31.99 (-8.46%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Coinbase xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) COINX ára $ +44 (+14.55%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Coinbase xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +27.47 (+8.61%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Coinbase xStock (COINX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Coinbase xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Coinbase xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd COINX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Coinbase xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Coinbase xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Coinbase xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Coinbase xStock (COINX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Coinbase xStock (COINX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Coinbase xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Coinbase xStock árelőrejelzését most!

Coinbase xStock (COINX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Coinbase xStock (COINX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COINX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Coinbase xStock (COINX)

A következőt szeretnél vásárolni: Coinbase xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Coinbase xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

COINX helyi valutákra

1 Coinbase xStock(COINX) - VND
9,112,358.2
1 Coinbase xStock(COINX) - AUD
A$526.3456
1 Coinbase xStock(COINX) - GBP
263.1728
1 Coinbase xStock(COINX) - EUR
297.8008
1 Coinbase xStock(COINX) - USD
$346.28
1 Coinbase xStock(COINX) - MYR
RM1,450.9132
1 Coinbase xStock(COINX) - TRY
14,564.5368
1 Coinbase xStock(COINX) - JPY
¥53,327.12
1 Coinbase xStock(COINX) - ARS
ARS$501,126.0276
1 Coinbase xStock(COINX) - RUB
28,007.1264
1 Coinbase xStock(COINX) - INR
30,787.7548
1 Coinbase xStock(COINX) - IDR
Rp5,771,331.0248
1 Coinbase xStock(COINX) - PHP
20,382.0408
1 Coinbase xStock(COINX) - EGP
￡E.16,372.1184
1 Coinbase xStock(COINX) - BRL
R$1,859.5236
1 Coinbase xStock(COINX) - CAD
C$484.792
1 Coinbase xStock(COINX) - BDT
42,197.6808
1 Coinbase xStock(COINX) - NGN
500,402.3024
1 Coinbase xStock(COINX) - COP
$1,342,167.4288
1 Coinbase xStock(COINX) - ZAR
R.5,997.5696
1 Coinbase xStock(COINX) - UAH
14,471.0412
1 Coinbase xStock(COINX) - TZS
T.Sh.850,809.96
1 Coinbase xStock(COINX) - VES
Bs76,527.88
1 Coinbase xStock(COINX) - CLP
$325,503.2
1 Coinbase xStock(COINX) - PKR
Rs97,678.6624
1 Coinbase xStock(COINX) - KZT
182,828.9144
1 Coinbase xStock(COINX) - THB
฿11,233.3232
1 Coinbase xStock(COINX) - TWD
NT$10,661.9612
1 Coinbase xStock(COINX) - AED
د.إ1,270.8476
1 Coinbase xStock(COINX) - CHF
Fr277.024
1 Coinbase xStock(COINX) - HKD
HK$2,690.5956
1 Coinbase xStock(COINX) - AMD
֏132,164.6876
1 Coinbase xStock(COINX) - MAD
.د.م3,199.6272
1 Coinbase xStock(COINX) - MXN
$6,426.9568
1 Coinbase xStock(COINX) - SAR
ريال1,295.0872
1 Coinbase xStock(COINX) - ETB
Br53,205.922
1 Coinbase xStock(COINX) - KES
KSh44,638.9548
1 Coinbase xStock(COINX) - JOD
د.أ245.51252
1 Coinbase xStock(COINX) - PLN
1,277.7732
1 Coinbase xStock(COINX) - RON
лв1,527.0948
1 Coinbase xStock(COINX) - SEK
kr3,286.1972
1 Coinbase xStock(COINX) - BGN
лв585.2132
1 Coinbase xStock(COINX) - HUF
Ft116,550.9224
1 Coinbase xStock(COINX) - CZK
7,309.9708
1 Coinbase xStock(COINX) - KWD
د.ك105.96168
1 Coinbase xStock(COINX) - ILS
1,125.41
1 Coinbase xStock(COINX) - BOB
Bs2,385.8692
1 Coinbase xStock(COINX) - AZN
588.676
1 Coinbase xStock(COINX) - TJS
SM3,178.8504
1 Coinbase xStock(COINX) - GEL
938.4188
1 Coinbase xStock(COINX) - AOA
Kz316,815.0348
1 Coinbase xStock(COINX) - BHD
.د.ب129.855
1 Coinbase xStock(COINX) - BMD
$346.28
1 Coinbase xStock(COINX) - DKK
kr2,240.4316
1 Coinbase xStock(COINX) - HNL
L9,082.9244
1 Coinbase xStock(COINX) - MUR
15,838.8472
1 Coinbase xStock(COINX) - NAD
$5,987.1812
1 Coinbase xStock(COINX) - NOK
kr3,504.3536
1 Coinbase xStock(COINX) - NZD
$602.5272
1 Coinbase xStock(COINX) - PAB
B/.346.28
1 Coinbase xStock(COINX) - PGK
K1,454.376
1 Coinbase xStock(COINX) - QAR
ر.ق1,256.9964
1 Coinbase xStock(COINX) - RSD
дин.35,026.222
1 Coinbase xStock(COINX) - UZS
soʻm4,172,047.2332
1 Coinbase xStock(COINX) - ALL
L28,910.9172
1 Coinbase xStock(COINX) - ANG
ƒ619.8412
1 Coinbase xStock(COINX) - AWG
ƒ619.8412
1 Coinbase xStock(COINX) - BBD
$692.56
1 Coinbase xStock(COINX) - BAM
KM581.7504
1 Coinbase xStock(COINX) - BIF
Fr1,015,292.96
1 Coinbase xStock(COINX) - BND
$446.7012
1 Coinbase xStock(COINX) - BSD
$346.28
1 Coinbase xStock(COINX) - JMD
$55,422.114
1 Coinbase xStock(COINX) - KHR
1,385,120
1 Coinbase xStock(COINX) - KMF
Fr147,515.28
1 Coinbase xStock(COINX) - LAK
7,527,825.9364
1 Coinbase xStock(COINX) - LKR
රු105,123.6824
1 Coinbase xStock(COINX) - MDL
L5,872.9088
1 Coinbase xStock(COINX) - MGA
Ar1,552,823.404
1 Coinbase xStock(COINX) - MOP
P2,763.3144
1 Coinbase xStock(COINX) - MVR
5,298.084
1 Coinbase xStock(COINX) - MWK
MK599,099.028
1 Coinbase xStock(COINX) - MZN
MT22,127.292
1 Coinbase xStock(COINX) - NPR
रु48,977.8432
1 Coinbase xStock(COINX) - PYG
2,438,503.76
1 Coinbase xStock(COINX) - RWF
Fr501,759.72
1 Coinbase xStock(COINX) - SBD
$2,849.8844
1 Coinbase xStock(COINX) - SCR
5,000.2832
1 Coinbase xStock(COINX) - SRD
$13,331.78
1 Coinbase xStock(COINX) - SVC
$3,019.5616
1 Coinbase xStock(COINX) - SZL
L5,983.7184
1 Coinbase xStock(COINX) - TMT
m1,211.98
1 Coinbase xStock(COINX) - TND
د.ت1,018.0632
1 Coinbase xStock(COINX) - TTD
$2,337.39
1 Coinbase xStock(COINX) - UGX
Sh1,202,284.16
1 Coinbase xStock(COINX) - XAF
Fr196,687.04
1 Coinbase xStock(COINX) - XCD
$934.956
1 Coinbase xStock(COINX) - XOF
Fr196,687.04
1 Coinbase xStock(COINX) - XPF
Fr35,666.84
1 Coinbase xStock(COINX) - BWP
P4,636.6892
1 Coinbase xStock(COINX) - BZD
$692.56
1 Coinbase xStock(COINX) - CVE
$32,990.0956
1 Coinbase xStock(COINX) - DJF
Fr61,291.56
1 Coinbase xStock(COINX) - DOP
$22,186.1596
1 Coinbase xStock(COINX) - DZD
د.ج44,860.574
1 Coinbase xStock(COINX) - FJD
$792.9812
1 Coinbase xStock(COINX) - GNF
Fr3,010,904.6
1 Coinbase xStock(COINX) - GTQ
Q2,645.5792
1 Coinbase xStock(COINX) - GYD
$72,244.3964
1 Coinbase xStock(COINX) - ISK
kr43,285

Coinbase xStock Forrás

A(z) Coinbase xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Coinbase xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Coinbase xStock

Mennyit ér ma a(z) Coinbase xStock (COINX)?
A(z) élő COINX ár a(z) USD esetében 346.28 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COINX ára a(z) USD esetében?
A(z) COINX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 346.28. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Coinbase xStock piaci plafonja?
A(z) COINX piaci plafonja $ 9.35M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COINX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COINX keringésben lévő tokenszáma 27.00K USD.
Mi volt a(z) COINX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COINX mindenkori legmagasabb ára 444.5539034948311 USD.
Mi volt a(z) COINX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COINX mindenkori legalacsonyabb ára 292.4649785882087 USD.
Mekkora a(z) COINX kereskedési volumene?
A(z) COINX élő 24 órás kereskedési volumene $ 63.08K USD.
A(z) COINX ára emelkedni fog idén?
A(z) COINX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COINX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Coinbase xStock (COINX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

