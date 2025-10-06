TőzsdeDEX+
A(z) élő Coinbase ár ma 338.51 USD. Kövesd nyomon a(z) COINON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COINON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COINON

COINON árinformációk

Mi a(z) COINON

COINON hivatalos webhely

COINON tokenomikai adatai

COINON árelőrejelzés

COINON előzmények

COINON Vásárlási útmutató

COINON-fiat valutaváltó

Coinbase Logó

Coinbase árfolyam(COINON)

1 COINON-USD élő ár:

$338.46
$338.46$338.46
+0.26%1D
USD
Coinbase (COINON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:49:55 (UTC+8)

Coinbase (COINON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 337.17
$ 337.17$ 337.17
24h alacsony
$ 345.56
$ 345.56$ 345.56
24h magas

$ 337.17
$ 337.17$ 337.17

$ 345.56
$ 345.56$ 345.56

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958$ 293.6694422926958

-0.53%

+0.26%

-8.93%

-8.93%

Coinbase (COINON) valós idejű ár: $ 338.51. Az elmúlt 24 órában, a(z)COINON legalacsonyabb ára $ 337.17, legmagasabb ára pedig $ 345.56 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COINON valaha volt legmagasabb ára $ 398.53963644307055, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 293.6694422926958 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COINON változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, +0.26% az elmúlt 24 órában, és -8.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Coinbase (COINON) piaci információk

No.2480

$ 542.98K
$ 542.98K$ 542.98K

$ 55.49K
$ 55.49K$ 55.49K

$ 542.98K
$ 542.98K$ 542.98K

1.60K
1.60K 1.60K

1,604.03631681
1,604.03631681 1,604.03631681

ETH

A(z) Coinbase jelenlegi piaci plafonja $ 542.98K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.49K. A(z) COINON keringésben lévő tokenszáma 1.60K, és a teljes tokenszám 1604.03631681. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 542.98K.

Coinbase (COINON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Coinbase mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.8777+0.26%
30 nap$ -39.76-10.52%
60 nap$ +35.76+11.81%
90 nap$ +88.51+35.40%
Coinbase árváltozása ma

A mai napon a(z) COINON ára $ +0.8777 (+0.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Coinbase 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -39.76 (-10.52%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Coinbase 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) COINON ára $ +35.76 (+11.81%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Coinbase 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +88.51 (+35.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Coinbase (COINON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Coinbase árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Coinbase (COINON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Coinbase befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd COINON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Coinbase a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Coinbase vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Coinbase árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Coinbase (COINON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Coinbase (COINON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Coinbase rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Coinbase árelőrejelzését most!

Coinbase (COINON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Coinbase (COINON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COINON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Coinbase (COINON)

A következőt szeretnél vásárolni: Coinbase? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Coinbase eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

COINON helyi valutákra

1 Coinbase(COINON) - VND
8,907,890.65
1 Coinbase(COINON) - AUD
A$514.5352
1 Coinbase(COINON) - GBP
257.2676
1 Coinbase(COINON) - EUR
291.1186
1 Coinbase(COINON) - USD
$338.51
1 Coinbase(COINON) - MYR
RM1,418.3569
1 Coinbase(COINON) - TRY
14,237.7306
1 Coinbase(COINON) - JPY
¥52,130.54
1 Coinbase(COINON) - ARS
ARS$489,881.5167
1 Coinbase(COINON) - RUB
27,378.6888
1 Coinbase(COINON) - INR
30,096.9241
1 Coinbase(COINON) - IDR
Rp5,641,831.0766
1 Coinbase(COINON) - PHP
19,924.6986
1 Coinbase(COINON) - EGP
￡E.16,004.7528
1 Coinbase(COINON) - BRL
R$1,817.7987
1 Coinbase(COINON) - CAD
C$473.914
1 Coinbase(COINON) - BDT
41,250.8286
1 Coinbase(COINON) - NGN
489,174.0308
1 Coinbase(COINON) - COP
$1,312,051.2196
1 Coinbase(COINON) - ZAR
R.5,862.9932
1 Coinbase(COINON) - UAH
14,146.3329
1 Coinbase(COINON) - TZS
T.Sh.831,719.07
1 Coinbase(COINON) - VES
Bs74,810.71
1 Coinbase(COINON) - CLP
$318,199.4
1 Coinbase(COINON) - PKR
Rs95,486.9008
1 Coinbase(COINON) - KZT
178,726.5098
1 Coinbase(COINON) - THB
฿10,981.2644
1 Coinbase(COINON) - TWD
NT$10,422.7229
1 Coinbase(COINON) - AED
د.إ1,242.3317
1 Coinbase(COINON) - CHF
Fr270.808
1 Coinbase(COINON) - HKD
HKD$2,630.2227
1 Coinbase(COINON) - AMD
֏129,199.1117
1 Coinbase(COINON) - MAD
.د.م3,127.8324
1 Coinbase(COINON) - MXN
$6,282.7456
1 Coinbase(COINON) - SAR
ريال1,266.0274
1 Coinbase(COINON) - ETB
Br52,012.0615
1 Coinbase(COINON) - KES
KSh43,637.3241
1 Coinbase(COINON) - JOD
د.أ240.00359
1 Coinbase(COINON) - PLN
1,249.1019
1 Coinbase(COINON) - RON
лв1,492.8291
1 Coinbase(COINON) - SEK
kr3,212.4599
1 Coinbase(COINON) - BGN
лв572.0819
1 Coinbase(COINON) - HUF
Ft113,935.6958
1 Coinbase(COINON) - CZK
7,145.9461
1 Coinbase(COINON) - KWD
د.ك103.58406
1 Coinbase(COINON) - ILS
1,100.1575
1 Coinbase(COINON) - BOB
Bs2,332.3339
1 Coinbase(COINON) - AZN
575.467
1 Coinbase(COINON) - TJS
SM3,107.5218
1 Coinbase(COINON) - GEL
917.3621
1 Coinbase(COINON) - AOA
Kz309,706.1841
1 Coinbase(COINON) - BHD
.د.ب126.94125
1 Coinbase(COINON) - BMD
$338.51
1 Coinbase(COINON) - DKK
kr2,190.1597
1 Coinbase(COINON) - HNL
L8,879.1173
1 Coinbase(COINON) - MUR
15,483.4474
1 Coinbase(COINON) - NAD
$5,852.8379
1 Coinbase(COINON) - NOK
kr3,425.7212
1 Coinbase(COINON) - NZD
$589.0074
1 Coinbase(COINON) - PAB
B/.338.51
1 Coinbase(COINON) - PGK
K1,421.742
1 Coinbase(COINON) - QAR
ر.ق1,228.7913
1 Coinbase(COINON) - RSD
дин.34,240.2865
1 Coinbase(COINON) - UZS
soʻm4,078,432.7969
1 Coinbase(COINON) - ALL
L28,262.1999
1 Coinbase(COINON) - ANG
ƒ605.9329
1 Coinbase(COINON) - AWG
ƒ605.9329
1 Coinbase(COINON) - BBD
$677.02
1 Coinbase(COINON) - BAM
KM568.6968
1 Coinbase(COINON) - BIF
Fr992,511.32
1 Coinbase(COINON) - BND
$436.6779
1 Coinbase(COINON) - BSD
$338.51
1 Coinbase(COINON) - JMD
$54,178.5255
1 Coinbase(COINON) - KHR
1,354,040
1 Coinbase(COINON) - KMF
Fr144,205.26
1 Coinbase(COINON) - LAK
7,358,912.8963
1 Coinbase(COINON) - LKR
රු102,764.8658
1 Coinbase(COINON) - MDL
L5,741.1296
1 Coinbase(COINON) - MGA
Ar1,517,980.393
1 Coinbase(COINON) - MOP
P2,701.3098
1 Coinbase(COINON) - MVR
5,179.203
1 Coinbase(COINON) - MWK
MK585,656.151
1 Coinbase(COINON) - MZN
MT21,630.789
1 Coinbase(COINON) - NPR
रु47,878.8544
1 Coinbase(COINON) - PYG
2,383,787.42
1 Coinbase(COINON) - RWF
Fr490,500.99
1 Coinbase(COINON) - SBD
$2,785.9373
1 Coinbase(COINON) - SCR
4,888.0844
1 Coinbase(COINON) - SRD
$13,032.635
1 Coinbase(COINON) - SVC
$2,951.8072
1 Coinbase(COINON) - SZL
L5,849.4528
1 Coinbase(COINON) - TMT
m1,184.785
1 Coinbase(COINON) - TND
د.ت995.2194
1 Coinbase(COINON) - TTD
$2,284.9425
1 Coinbase(COINON) - UGX
Sh1,175,306.72
1 Coinbase(COINON) - XAF
Fr192,273.68
1 Coinbase(COINON) - XCD
$913.977
1 Coinbase(COINON) - XOF
Fr192,273.68
1 Coinbase(COINON) - XPF
Fr34,866.53
1 Coinbase(COINON) - BWP
P4,532.6489
1 Coinbase(COINON) - BZD
$677.02
1 Coinbase(COINON) - CVE
$32,249.8477
1 Coinbase(COINON) - DJF
Fr59,916.27
1 Coinbase(COINON) - DOP
$21,688.3357
1 Coinbase(COINON) - DZD
د.ج43,853.9705
1 Coinbase(COINON) - FJD
$775.1879
1 Coinbase(COINON) - GNF
Fr2,943,344.45
1 Coinbase(COINON) - GTQ
Q2,586.2164
1 Coinbase(COINON) - GYD
$70,623.3413
1 Coinbase(COINON) - ISK
kr42,313.75

Coinbase Forrás

A(z) Coinbase alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Coinbase Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Coinbase

Mennyit ér ma a(z) Coinbase (COINON)?
A(z) élő COINON ár a(z) USD esetében 338.51 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COINON ára a(z) USD esetében?
A(z) COINON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 338.51. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Coinbase piaci plafonja?
A(z) COINON piaci plafonja $ 542.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COINON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COINON keringésben lévő tokenszáma 1.60K USD.
Mi volt a(z) COINON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COINON mindenkori legmagasabb ára 398.53963644307055 USD.
Mi volt a(z) COINON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COINON mindenkori legalacsonyabb ára 293.6694422926958 USD.
Mekkora a(z) COINON kereskedési volumene?
A(z) COINON élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.49K USD.
A(z) COINON ára emelkedni fog idén?
A(z) COINON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COINON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:49:55 (UTC+8)

Coinbase (COINON) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

COINON-USD kalkulátor

Összeg

COINON
COINON
USD
USD

1 COINON = 338.51 USD

COINON kereskedés

COINON/USDT
$338.46
$338.46$338.46
+0.24%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

