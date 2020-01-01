Sugarverse (CNDY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sugarverse (CNDY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sugarverse (CNDY) tokennel kapcsolatos információk Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Hivatalos webhely: https://www.sugarverse.io/ Fehér könyv: https://sugarverse.github.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Vásárolj most CNDY tokent!

Sugarverse (CNDY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sugarverse (CNDY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 545.92K $ 545.92K $ 545.92K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Minden idők mélypontja: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Jelenlegi ár: $ 0.00117 $ 0.00117 $ 0.00117 További tudnivalók a(z) Sugarverse (CNDY) áráról

Sugarverse (CNDY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sugarverse (CNDY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CNDY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CNDY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CNDY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CNDY token élő árfolyamát!

Sugarverse (CNDY) árelőzményei A felhasználók a(z) CNDY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CNDY árelőzményeivel!

CNDY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CNDY kapcsán? CNDY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CNDY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

