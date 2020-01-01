Coldstack (CLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coldstack (CLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coldstack (CLS) tokennel kapcsolatos információk ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Hivatalos webhely: https://coldstack.io Fehér könyv: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Vásárolj most CLS tokent!

Coldstack (CLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coldstack (CLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 374.58K $ 374.58K $ 374.58K Teljes tokenszám: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 796.50K $ 796.50K $ 796.50K Minden idők csúcspontja: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Minden idők mélypontja: $ 0.015966504625243485 $ 0.015966504625243485 $ 0.015966504625243485 Jelenlegi ár: $ 0.01593 $ 0.01593 $ 0.01593 További tudnivalók a(z) Coldstack (CLS) áráról

Coldstack (CLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coldstack (CLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLS token élő árfolyamát!

