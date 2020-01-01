Chirpley (CHRP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chirpley (CHRP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chirpley (CHRP) tokennel kapcsolatos információk Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Hivatalos webhely: https://chirpley.ai Fehér könyv: https://chirpley.gitbook.io Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Vásárolj most CHRP tokent!

Chirpley (CHRP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chirpley (CHRP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 468.79K $ 468.79K $ 468.79K Teljes tokenszám: $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Minden idők csúcspontja: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Minden idők mélypontja: $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 Jelenlegi ár: $ 0.001135 $ 0.001135 $ 0.001135 További tudnivalók a(z) Chirpley (CHRP) áráról

Chirpley (CHRP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chirpley (CHRP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHRP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHRP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHRP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHRP token élő árfolyamát!

A(z) CHRP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Chirpley (CHRP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CHRP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CHRP tokent a MEXC-n!

Chirpley (CHRP) árelőzményei A felhasználók a(z) CHRP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CHRP árelőzményeivel!

CHRP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHRP kapcsán? CHRP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHRP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

