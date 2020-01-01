CHONKY (CHONKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CHONKY (CHONKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CHONKY (CHONKY) tokennel kapcsolatos információk CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency. Hivatalos webhely: https://chonky.com/ Fehér könyv: https://chonky.com/redpaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU Vásárolj most CHONKY tokent!

CHONKY (CHONKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CHONKY (CHONKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Minden idők csúcspontja: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Minden idők mélypontja: $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 Jelenlegi ár: $ 0.0000061 $ 0.0000061 $ 0.0000061 További tudnivalók a(z) CHONKY (CHONKY) áráról

CHONKY (CHONKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CHONKY (CHONKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHONKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHONKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHONKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHONKY token élő árfolyamát!

A(z) CHONKY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CHONKY (CHONKY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CHONKY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CHONKY tokent a MEXC-n!

CHONKY (CHONKY) árelőzményei A felhasználók a(z) CHONKY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CHONKY árelőzményeivel!

CHONKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHONKY kapcsán? CHONKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHONKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

