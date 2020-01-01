Cheems (CHEEMS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cheems (CHEEMS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cheems (CHEEMS) tokennel kapcsolatos információk “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Hivatalos webhely: https://cheems.pet/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Vásárolj most CHEEMS tokent!

Cheems (CHEEMS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cheems (CHEEMS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 214.18M $ 214.18M $ 214.18M Teljes tokenszám: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Keringésben lévő tokenszám: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 232.66M $ 232.66M $ 232.66M Minden idők csúcspontja: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Minden idők mélypontja: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Jelenlegi ár: $ 0.0000011423 $ 0.0000011423 $ 0.0000011423 További tudnivalók a(z) Cheems (CHEEMS) áráról

Cheems (CHEEMS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cheems (CHEEMS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHEEMS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHEEMS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHEEMS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHEEMS token élő árfolyamát!

Cheems (CHEEMS) árelőzményei A felhasználók a(z) CHEEMS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

CHEEMS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHEEMS kapcsán? CHEEMS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

