CYGNUS (CGN) tokenomikai adatai
CYGNUS (CGN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CYGNUS (CGN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
CYGNUS (CGN) tokennel kapcsolatos információk
Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.
CYGNUS (CGN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) CYGNUS (CGN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó CGN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező CGN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) CGN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CGN token élő árfolyamát!
A(z) CGN vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CYGNUS (CGN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CGN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
CYGNUS (CGN) árelőzményei
A felhasználók a(z) CGN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
CGN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CGN kapcsán? CGN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot
CYGNUS vásárlása (CGN)
Összeg
1 CGN = 0.001986 USD
Kereskedj CYGNUS (CGN) tokennel
FORRÓ
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
Legfelső volumen
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Újonnan hozzáadva
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
Legjobban erősödő kriptovaluták
24 órás top erősödő kriptovaluták, amelyeket minden kereskedőnek ismernie kel