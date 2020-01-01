CelData (CELDATA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CelData (CELDATA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CelData (CELDATA) tokennel kapcsolatos információk DeSci is an innovative movement leveraging blockchain, smart contracts, and decentralized applications (dApps) to transform scientific research, funding, and data sharing. It promotes transparency, fairness, and openness by decentralizing traditional structures. Hivatalos webhely: https://celdata.bio/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1jTXOEvDlpvfM9gFZE7CC6Oiux2xe0i2e/view?usp=drivesdk Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x762a9cbb2d964a277ba2502b719b0c506237d527 Vásárolj most CELDATA tokent!

CelData (CELDATA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CelData (CELDATA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): -- -- -- Minden idők csúcspontja: $ 0.55599 $ 0.55599 $ 0.55599 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.000000000000468 $ 0.000000000000468 $ 0.000000000000468 További tudnivalók a(z) CelData (CELDATA) áráról

CelData (CELDATA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CelData (CELDATA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CELDATA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CELDATA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CELDATA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CELDATA token élő árfolyamát!

A(z) CELDATA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CelData (CELDATA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CELDATA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CELDATA tokent a MEXC-n!

CelData (CELDATA) árelőzményei A felhasználók a(z) CELDATA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CELDATA árelőzményeivel!

CELDATA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CELDATA kapcsán? CELDATA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CELDATA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

