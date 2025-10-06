TőzsdeDEX+
A(z) élő Creditlink ár ma 0.0744 USD. Kövesd nyomon a(z) CDL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CDL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CDL

CDL árinformációk

Mi a(z) CDL

CDL fehér könyv

CDL hivatalos webhely

CDL tokenomikai adatai

CDL árelőrejelzés

CDL előzmények

CDL Vásárlási útmutató

CDL-fiat valutaváltó

CDL spot

CDL USDT-M futuresügyletek

Creditlink Logó

Creditlink árfolyam(CDL)

1 CDL-USD élő ár:

$0.0744
+1.40%1D
USD
Creditlink (CDL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:43 (UTC+8)

Creditlink (CDL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.07126
24h alacsony
$ 0.076
24h magas

$ 0.07126
$ 0.076
--
--
-1.06%

+1.40%

+5.78%

+5.78%

Creditlink (CDL) valós idejű ár: $ 0.0744. Az elmúlt 24 órában, a(z)CDL legalacsonyabb ára $ 0.07126, legmagasabb ára pedig $ 0.076 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CDL valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CDL változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, +1.40% az elmúlt 24 órában, és +5.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Creditlink (CDL) piaci információk

--
$ 56.58K
$ 56.58K$ 56.58K

$ 74.40M
$ 74.40M$ 74.40M

--
1,000,000,000
BSC

A(z) Creditlink jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.58K. A(z) CDL keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 74.40M.

Creditlink (CDL) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Creditlink mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0010272+1.40%
30 nap$ -0.01508-16.86%
60 nap$ +0.04768+178.44%
90 nap$ +0.0544+272.00%
Creditlink árváltozása ma

A mai napon a(z) CDL ára $ +0.0010272 (+1.40%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Creditlink 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01508 (-16.86%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Creditlink 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CDL ára $ +0.04768 (+178.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Creditlink 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0544 (+272.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Creditlink (CDL) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Creditlink árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Creditlink (CDL)

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Creditlink elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Creditlink befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CDL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Creditlink a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Creditlink vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Creditlink árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Creditlink (CDL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Creditlink (CDL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Creditlink rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Creditlink árelőrejelzését most!

Creditlink (CDL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Creditlink (CDL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CDL token kapcsán!

Hogyan vásárolj Creditlink (CDL)

A következőt szeretnél vásárolni: Creditlink? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Creditlink eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CDL helyi valutákra

1 Creditlink(CDL) - VND
1,957.836
1 Creditlink(CDL) - AUD
A$0.113088
1 Creditlink(CDL) - GBP
0.056544
1 Creditlink(CDL) - EUR
0.063984
1 Creditlink(CDL) - USD
$0.0744
1 Creditlink(CDL) - MYR
RM0.311736
1 Creditlink(CDL) - TRY
3.129264
1 Creditlink(CDL) - JPY
¥11.4576
1 Creditlink(CDL) - ARS
ARS$107.669448
1 Creditlink(CDL) - RUB
6.017472
1 Creditlink(CDL) - INR
6.614904
1 Creditlink(CDL) - IDR
Rp1,239.999504
1 Creditlink(CDL) - PHP
4.379184
1 Creditlink(CDL) - EGP
￡E.3.517632
1 Creditlink(CDL) - BRL
R$0.399528
1 Creditlink(CDL) - CAD
C$0.10416
1 Creditlink(CDL) - BDT
9.066384
1 Creditlink(CDL) - NGN
107.513952
1 Creditlink(CDL) - COP
$288.371424
1 Creditlink(CDL) - ZAR
R.1.287864
1 Creditlink(CDL) - UAH
3.109176
1 Creditlink(CDL) - TZS
T.Sh.182.8008
1 Creditlink(CDL) - VES
Bs16.4424
1 Creditlink(CDL) - CLP
$70.0848
1 Creditlink(CDL) - PKR
Rs20.986752
1 Creditlink(CDL) - KZT
39.281712
1 Creditlink(CDL) - THB
฿2.413536
1 Creditlink(CDL) - TWD
NT$2.290776
1 Creditlink(CDL) - AED
د.إ0.273048
1 Creditlink(CDL) - CHF
Fr0.05952
1 Creditlink(CDL) - HKD
HK$0.578088
1 Creditlink(CDL) - AMD
֏28.396248
1 Creditlink(CDL) - MAD
.د.م0.687456
1 Creditlink(CDL) - MXN
$1.38012
1 Creditlink(CDL) - SAR
ريال0.278256
1 Creditlink(CDL) - ETB
Br11.43156
1 Creditlink(CDL) - KES
KSh9.590904
1 Creditlink(CDL) - JOD
د.أ0.0527496
1 Creditlink(CDL) - PLN
0.274536
1 Creditlink(CDL) - RON
лв0.328104
1 Creditlink(CDL) - SEK
kr0.706056
1 Creditlink(CDL) - BGN
лв0.125736
1 Creditlink(CDL) - HUF
Ft25.041552
1 Creditlink(CDL) - CZK
1.56984
1 Creditlink(CDL) - KWD
د.ك0.0227664
1 Creditlink(CDL) - ILS
0.2418
1 Creditlink(CDL) - BOB
Bs0.512616
1 Creditlink(CDL) - AZN
0.12648
1 Creditlink(CDL) - TJS
SM0.682992
1 Creditlink(CDL) - GEL
0.201624
1 Creditlink(CDL) - AOA
Kz68.069304
1 Creditlink(CDL) - BHD
.د.ب0.0279
1 Creditlink(CDL) - BMD
$0.0744
1 Creditlink(CDL) - DKK
kr0.481368
1 Creditlink(CDL) - HNL
L1.951512
1 Creditlink(CDL) - MUR
3.403056
1 Creditlink(CDL) - NAD
$1.286376
1 Creditlink(CDL) - NOK
kr0.752928
1 Creditlink(CDL) - NZD
$0.129456
1 Creditlink(CDL) - PAB
B/.0.0744
1 Creditlink(CDL) - PGK
K0.31248
1 Creditlink(CDL) - QAR
ر.ق0.270072
1 Creditlink(CDL) - RSD
дин.7.52556
1 Creditlink(CDL) - UZS
soʻm896.385336
1 Creditlink(CDL) - ALL
L6.211656
1 Creditlink(CDL) - ANG
ƒ0.133176
1 Creditlink(CDL) - AWG
ƒ0.133176
1 Creditlink(CDL) - BBD
$0.1488
1 Creditlink(CDL) - BAM
KM0.124992
1 Creditlink(CDL) - BIF
Fr218.1408
1 Creditlink(CDL) - BND
$0.095976
1 Creditlink(CDL) - BSD
$0.0744
1 Creditlink(CDL) - JMD
$11.90772
1 Creditlink(CDL) - KHR
297.6
1 Creditlink(CDL) - KMF
Fr31.6944
1 Creditlink(CDL) - LAK
1,617.391272
1 Creditlink(CDL) - LKR
රු22.586352
1 Creditlink(CDL) - MDL
L1.261824
1 Creditlink(CDL) - MGA
Ar333.63192
1 Creditlink(CDL) - MOP
P0.593712
1 Creditlink(CDL) - MVR
1.13832
1 Creditlink(CDL) - MWK
MK128.71944
1 Creditlink(CDL) - MZN
MT4.75416
1 Creditlink(CDL) - NPR
रु10.523136
1 Creditlink(CDL) - PYG
523.9248
1 Creditlink(CDL) - RWF
Fr107.8056
1 Creditlink(CDL) - SBD
$0.612312
1 Creditlink(CDL) - SCR
1.074336
1 Creditlink(CDL) - SRD
$2.8644
1 Creditlink(CDL) - SVC
$0.648768
1 Creditlink(CDL) - SZL
L1.285632
1 Creditlink(CDL) - TMT
m0.2604
1 Creditlink(CDL) - TND
د.ت0.218736
1 Creditlink(CDL) - TTD
$0.5022
1 Creditlink(CDL) - UGX
Sh258.3168
1 Creditlink(CDL) - XAF
Fr42.2592
1 Creditlink(CDL) - XCD
$0.20088
1 Creditlink(CDL) - XOF
Fr42.2592
1 Creditlink(CDL) - XPF
Fr7.6632
1 Creditlink(CDL) - BWP
P0.996216
1 Creditlink(CDL) - BZD
$0.1488
1 Creditlink(CDL) - CVE
$7.088088
1 Creditlink(CDL) - DJF
Fr13.1688
1 Creditlink(CDL) - DOP
$4.766808
1 Creditlink(CDL) - DZD
د.ج9.63852
1 Creditlink(CDL) - FJD
$0.170376
1 Creditlink(CDL) - GNF
Fr646.908
1 Creditlink(CDL) - GTQ
Q0.568416
1 Creditlink(CDL) - GYD
$15.522072
1 Creditlink(CDL) - ISK
kr9.3

Creditlink Forrás

A(z) Creditlink alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Creditlink Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Creditlink

Mennyit ér ma a(z) Creditlink (CDL)?
A(z) élő CDL ár a(z) USD esetében 0.0744 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CDL ára a(z) USD esetében?
A(z) CDL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0744. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Creditlink piaci plafonja?
A(z) CDL piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CDL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CDL keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) CDL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CDL mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) CDL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CDL mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) CDL kereskedési volumene?
A(z) CDL élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.58K USD.
A(z) CDL ára emelkedni fog idén?
A(z) CDL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CDL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:43 (UTC+8)

Creditlink (CDL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

CDL-USD kalkulátor

Összeg

CDL
CDL
USD
USD

1 CDL = 0.0743 USD

CDL kereskedés

CDL/USDT
$0.0744
+1.39%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

