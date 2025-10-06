TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Courage The Dog ár ma 0.000533 USD. Kövesd nyomon a(z) CCDOG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CCDOG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Courage The Dog ár ma 0.000533 USD. Kövesd nyomon a(z) CCDOG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CCDOG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CCDOG

CCDOG árinformációk

Mi a(z) CCDOG

CCDOG hivatalos webhely

CCDOG tokenomikai adatai

CCDOG árelőrejelzés

CCDOG előzmények

CCDOG Vásárlási útmutató

CCDOG-fiat valutaváltó

CCDOG spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Courage The Dog Logó

Courage The Dog árfolyam(CCDOG)

1 CCDOG-USD élő ár:

$0.000533
$0.000533$0.000533
+16.88%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:35 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039
24h alacsony
$ 0.000649
$ 0.000649$ 0.000649
24h magas

$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039

$ 0.000649
$ 0.000649$ 0.000649

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

+0.94%

+16.88%

-3.80%

-3.80%

Courage The Dog (CCDOG) valós idejű ár: $ 0.000533. Az elmúlt 24 órában, a(z)CCDOG legalacsonyabb ára $ 0.00039, legmagasabb ára pedig $ 0.000649 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CCDOG valaha volt legmagasabb ára $ 0.007338398743725209, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000171937390596114 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CCDOG változása a következő volt: +0.94% az elmúlt órában, +16.88% az elmúlt 24 órában, és -3.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Courage The Dog (CCDOG) piaci információk

No.2603

$ 533.00K
$ 533.00K$ 533.00K

$ 13.72K
$ 13.72K$ 13.72K

$ 533.00K
$ 533.00K$ 533.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

A(z) Courage The Dog jelenlegi piaci plafonja $ 533.00K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 13.72K. A(z) CCDOG keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 533.00K.

Courage The Dog (CCDOG) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Courage The Dog mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00007698+16.88%
30 nap$ -0.001122-67.80%
60 nap$ -0.001295-70.85%
90 nap$ -0.000956-64.21%
Courage The Dog árváltozása ma

A mai napon a(z) CCDOG ára $ +0.00007698 (+16.88%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Courage The Dog 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001122 (-67.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Courage The Dog 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CCDOG ára $ -0.001295 (-70.85%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Courage The Dog 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000956 (-64.21%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Courage The Dog (CCDOG) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Courage The Dog árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Courage The Dog befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CCDOG a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Courage The Dog a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Courage The Dog vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Courage The Dog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Courage The Dog (CCDOG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Courage The Dog (CCDOG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Courage The Dog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Courage The Dog árelőrejelzését most!

Courage The Dog (CCDOG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Courage The Dog (CCDOG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CCDOG token kapcsán!

Hogyan vásárolj Courage The Dog (CCDOG)

A következőt szeretnél vásárolni: Courage The Dog? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Courage The Dog eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CCDOG helyi valutákra

1 Courage The Dog(CCDOG) - VND
14.025895
1 Courage The Dog(CCDOG) - AUD
A$0.00081016
1 Courage The Dog(CCDOG) - GBP
0.00040508
1 Courage The Dog(CCDOG) - EUR
0.00045838
1 Courage The Dog(CCDOG) - USD
$0.000533
1 Courage The Dog(CCDOG) - MYR
RM0.00223327
1 Courage The Dog(CCDOG) - TRY
0.02241798
1 Courage The Dog(CCDOG) - JPY
¥0.082082
1 Courage The Dog(CCDOG) - ARS
ARS$0.77134161
1 Courage The Dog(CCDOG) - RUB
0.04310904
1 Courage The Dog(CCDOG) - INR
0.04738903
1 Courage The Dog(CCDOG) - IDR
Rp8.88332978
1 Courage The Dog(CCDOG) - PHP
0.03137238
1 Courage The Dog(CCDOG) - EGP
￡E.0.02520024
1 Courage The Dog(CCDOG) - BRL
R$0.00286221
1 Courage The Dog(CCDOG) - CAD
C$0.0007462
1 Courage The Dog(CCDOG) - BDT
0.06495138
1 Courage The Dog(CCDOG) - NGN
0.77022764
1 Courage The Dog(CCDOG) - COP
$2.06588668
1 Courage The Dog(CCDOG) - ZAR
R.0.00922623
1 Courage The Dog(CCDOG) - UAH
0.02227407
1 Courage The Dog(CCDOG) - TZS
T.Sh.1.309581
1 Courage The Dog(CCDOG) - VES
Bs0.117793
1 Courage The Dog(CCDOG) - CLP
$0.502086
1 Courage The Dog(CCDOG) - PKR
Rs0.15034864
1 Courage The Dog(CCDOG) - KZT
0.28141334
1 Courage The Dog(CCDOG) - THB
฿0.01729052
1 Courage The Dog(CCDOG) - TWD
NT$0.01641107
1 Courage The Dog(CCDOG) - AED
د.إ0.00195611
1 Courage The Dog(CCDOG) - CHF
Fr0.0004264
1 Courage The Dog(CCDOG) - HKD
HK$0.00414141
1 Courage The Dog(CCDOG) - AMD
֏0.20343011
1 Courage The Dog(CCDOG) - MAD
.د.م0.00492492
1 Courage The Dog(CCDOG) - MXN
$0.00988715
1 Courage The Dog(CCDOG) - SAR
ريال0.00199342
1 Courage The Dog(CCDOG) - ETB
Br0.08189545
1 Courage The Dog(CCDOG) - KES
KSh0.06870903
1 Courage The Dog(CCDOG) - JOD
د.أ0.000377897
1 Courage The Dog(CCDOG) - PLN
0.00196677
1 Courage The Dog(CCDOG) - RON
лв0.00235053
1 Courage The Dog(CCDOG) - SEK
kr0.00505817
1 Courage The Dog(CCDOG) - BGN
лв0.00090077
1 Courage The Dog(CCDOG) - HUF
Ft0.17939714
1 Courage The Dog(CCDOG) - CZK
0.0112463
1 Courage The Dog(CCDOG) - KWD
د.ك0.000163098
1 Courage The Dog(CCDOG) - ILS
0.00173225
1 Courage The Dog(CCDOG) - BOB
Bs0.00367237
1 Courage The Dog(CCDOG) - AZN
0.0009061
1 Courage The Dog(CCDOG) - TJS
SM0.00489294
1 Courage The Dog(CCDOG) - GEL
0.00144443
1 Courage The Dog(CCDOG) - AOA
Kz0.48764703
1 Courage The Dog(CCDOG) - BHD
.د.ب0.000199875
1 Courage The Dog(CCDOG) - BMD
$0.000533
1 Courage The Dog(CCDOG) - DKK
kr0.00344851
1 Courage The Dog(CCDOG) - HNL
L0.01398059
1 Courage The Dog(CCDOG) - MUR
0.02437942
1 Courage The Dog(CCDOG) - NAD
$0.00921557
1 Courage The Dog(CCDOG) - NOK
kr0.00539396
1 Courage The Dog(CCDOG) - NZD
$0.00092742
1 Courage The Dog(CCDOG) - PAB
B/.0.000533
1 Courage The Dog(CCDOG) - PGK
K0.0022386
1 Courage The Dog(CCDOG) - QAR
ر.ق0.00193479
1 Courage The Dog(CCDOG) - RSD
дин.0.05391295
1 Courage The Dog(CCDOG) - UZS
soʻm6.42168527
1 Courage The Dog(CCDOG) - ALL
L0.04450017
1 Courage The Dog(CCDOG) - ANG
ƒ0.00095407
1 Courage The Dog(CCDOG) - AWG
ƒ0.00095407
1 Courage The Dog(CCDOG) - BBD
$0.001066
1 Courage The Dog(CCDOG) - BAM
KM0.00089544
1 Courage The Dog(CCDOG) - BIF
Fr1.562756
1 Courage The Dog(CCDOG) - BND
$0.00068757
1 Courage The Dog(CCDOG) - BSD
$0.000533
1 Courage The Dog(CCDOG) - JMD
$0.08530665
1 Courage The Dog(CCDOG) - KHR
2.132
1 Courage The Dog(CCDOG) - KMF
Fr0.227058
1 Courage The Dog(CCDOG) - LAK
11.58695629
1 Courage The Dog(CCDOG) - LKR
රු0.16180814
1 Courage The Dog(CCDOG) - MDL
L0.00903968
1 Courage The Dog(CCDOG) - MGA
Ar2.3901319
1 Courage The Dog(CCDOG) - MOP
P0.00425334
1 Courage The Dog(CCDOG) - MVR
0.0081549
1 Courage The Dog(CCDOG) - MWK
MK0.9221433
1 Courage The Dog(CCDOG) - MZN
MT0.0340587
1 Courage The Dog(CCDOG) - NPR
रु0.07538752
1 Courage The Dog(CCDOG) - PYG
3.753386
1 Courage The Dog(CCDOG) - RWF
Fr0.772317
1 Courage The Dog(CCDOG) - SBD
$0.00438659
1 Courage The Dog(CCDOG) - SCR
0.00769652
1 Courage The Dog(CCDOG) - SRD
$0.0205205
1 Courage The Dog(CCDOG) - SVC
$0.00464776
1 Courage The Dog(CCDOG) - SZL
L0.00921024
1 Courage The Dog(CCDOG) - TMT
m0.0018655
1 Courage The Dog(CCDOG) - TND
د.ت0.00156702
1 Courage The Dog(CCDOG) - TTD
$0.00359775
1 Courage The Dog(CCDOG) - UGX
Sh1.850576
1 Courage The Dog(CCDOG) - XAF
Fr0.302744
1 Courage The Dog(CCDOG) - XCD
$0.0014391
1 Courage The Dog(CCDOG) - XOF
Fr0.302744
1 Courage The Dog(CCDOG) - XPF
Fr0.054899
1 Courage The Dog(CCDOG) - BWP
P0.00713687
1 Courage The Dog(CCDOG) - BZD
$0.001066
1 Courage The Dog(CCDOG) - CVE
$0.05077891
1 Courage The Dog(CCDOG) - DJF
Fr0.094341
1 Courage The Dog(CCDOG) - DOP
$0.03414931
1 Courage The Dog(CCDOG) - DZD
د.ج0.06905015
1 Courage The Dog(CCDOG) - FJD
$0.00122057
1 Courage The Dog(CCDOG) - GNF
Fr4.634435
1 Courage The Dog(CCDOG) - GTQ
Q0.00407212
1 Courage The Dog(CCDOG) - GYD
$0.11119979
1 Courage The Dog(CCDOG) - ISK
kr0.066625

Courage The Dog Forrás

A(z) Courage The Dog alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Courage The Dog Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Courage The Dog

Mennyit ér ma a(z) Courage The Dog (CCDOG)?
A(z) élő CCDOG ár a(z) USD esetében 0.000533 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CCDOG ára a(z) USD esetében?
A(z) CCDOG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000533. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Courage The Dog piaci plafonja?
A(z) CCDOG piaci plafonja $ 533.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CCDOG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CCDOG keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) CCDOG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CCDOG mindenkori legmagasabb ára 0.007338398743725209 USD.
Mi volt a(z) CCDOG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CCDOG mindenkori legalacsonyabb ára 0.000171937390596114 USD.
Mekkora a(z) CCDOG kereskedési volumene?
A(z) CCDOG élő 24 órás kereskedési volumene $ 13.72K USD.
A(z) CCDOG ára emelkedni fog idén?
A(z) CCDOG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CCDOG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:35 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

CCDOG-USD kalkulátor

Összeg

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000533 USD

CCDOG kereskedés

CCDOG/USDT
$0.000533
$0.000533$0.000533
+16.88%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,162.06
$110,162.06$110,162.06

+0.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,884.54
$3,884.54$3,884.54

+0.81%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02548
$0.02548$0.02548

-3.15%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.91
$187.91$187.91

+2.24%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2114
$1.2114$1.2114

-4.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,162.06
$110,162.06$110,162.06

+0.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,884.54
$3,884.54$3,884.54

+0.81%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.91
$187.91$187.91

+2.24%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.89
$88.89$88.89

+0.32%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5078
$2.5078$2.5078

+0.31%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0388
$0.0388$0.0388

-22.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05599
$0.05599$0.05599

+179.95%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09901
$0.09901$0.09901

+19.85%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002303
$0.000000002303$0.000000002303

+429.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01567
$0.01567$0.01567

+95.87%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000492
$0.0000492$0.0000492

+95.23%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006004
$0.00006004$0.00006004

+63.99%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000600
$0.000000000600$0.000000000600

+54.24%