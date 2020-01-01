CREDBULL (CBL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CREDBULL (CBL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CREDBULL (CBL) tokennel kapcsolatos információk Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Hivatalos webhely: https://credbull.io/ Fehér könyv: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Vásárolj most CBL tokent!

CREDBULL (CBL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CREDBULL (CBL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 180.44K $ 180.44K $ 180.44K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 211.02M $ 211.02M $ 211.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 855.10K $ 855.10K $ 855.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Minden idők mélypontja: $ 0.000864090167821089 $ 0.000864090167821089 $ 0.000864090167821089 Jelenlegi ár: $ 0.0008551 $ 0.0008551 $ 0.0008551 További tudnivalók a(z) CREDBULL (CBL) áráról

CREDBULL (CBL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CREDBULL (CBL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CBL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CBL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CBL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CBL token élő árfolyamát!

A(z) CBL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CREDBULL (CBL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CBL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CBL tokent a MEXC-n!

CREDBULL (CBL) árelőzményei A felhasználók a(z) CBL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CBL árelőzményeivel!

CBL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CBL kapcsán? CBL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CBL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

