Cobak Token (CBK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cobak Token (CBK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cobak Token (CBK) tokennel kapcsolatos információk Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Hivatalos webhely: https://cobak.co.kr/ Fehér könyv: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Vásárolj most CBK tokent!

Cobak Token (CBK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cobak Token (CBK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.07M $ 52.07M $ 52.07M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 96.75M $ 96.75M $ 96.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.82M $ 53.82M $ 53.82M Minden idők csúcspontja: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Minden idők mélypontja: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Jelenlegi ár: $ 0.5382 $ 0.5382 $ 0.5382 További tudnivalók a(z) Cobak Token (CBK) áráról

Cobak Token (CBK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cobak Token (CBK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CBK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CBK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CBK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CBK token élő árfolyamát!

A(z) CBK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Cobak Token (CBK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CBK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CBK tokent a MEXC-n!

Cobak Token (CBK) árelőzményei A felhasználók a(z) CBK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CBK árelőzményeivel!

CBK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CBK kapcsán? CBK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CBK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

