A(z) élő CarFi ár ma 0.6814 USD. Kövesd nyomon a(z) CARFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CARFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CARFI

CARFI árinformációk

Mi a(z) CARFI

CARFI fehér könyv

CARFI hivatalos webhely

CARFI tokenomikai adatai

CARFI árelőrejelzés

CARFI előzmények

CARFI Vásárlási útmutató

CARFI-fiat valutaváltó

CARFI spot

CarFi Logó

CarFi árfolyam(CARFI)

1 CARFI-USD élő ár:

$0.6814
$0.6814$0.6814
-7.75%1D
USD
CarFi (CARFI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:28 (UTC+8)

CarFi (CARFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.5036
$ 0.5036$ 0.5036
24h alacsony
$ 0.7997
$ 0.7997$ 0.7997
24h magas

$ 0.5036
$ 0.5036$ 0.5036

$ 0.7997
$ 0.7997$ 0.7997

--
----

--
----

0.00%

-7.75%

+62.97%

+62.97%

CarFi (CARFI) valós idejű ár: $ 0.6814. Az elmúlt 24 órában, a(z)CARFI legalacsonyabb ára $ 0.5036, legmagasabb ára pedig $ 0.7997 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CARFI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CARFI változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -7.75% az elmúlt 24 órában, és +62.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CarFi (CARFI) piaci információk

--
----

$ 144.06K
$ 144.06K$ 144.06K

$ 68.14M
$ 68.14M$ 68.14M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

A(z) CarFi jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 144.06K. A(z) CARFI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.14M.

CarFi (CARFI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a CarFi mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.057245-7.75%
30 nap$ +0.5002+276.04%
60 nap$ +0.5314+354.26%
90 nap$ +0.5314+354.26%
CarFi árváltozása ma

A mai napon a(z) CARFI ára $ -0.057245 (-7.75%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

CarFi 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.5002 (+276.04%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

CarFi 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CARFI ára $ +0.5314 (+354.26%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

CarFi 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.5314 (+354.26%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) CarFi (CARFI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) CarFi árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál CarFi befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CARFI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről CarFi a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a CarFi vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

CarFi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CarFi (CARFI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CarFi (CARFI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CarFi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CarFi árelőrejelzését most!

CarFi (CARFI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CarFi (CARFI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CARFI token kapcsán!

Hogyan vásárolj CarFi (CARFI)

A következőt szeretnél vásárolni: CarFi? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz CarFi eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CARFI helyi valutákra

CarFi Forrás

A(z) CarFi alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos CarFi Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések CarFi

Mennyit ér ma a(z) CarFi (CARFI)?
A(z) élő CARFI ár a(z) USD esetében 0.6814 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CARFI ára a(z) USD esetében?
A(z) CARFI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.6814. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CarFi piaci plafonja?
A(z) CARFI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CARFI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CARFI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) CARFI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CARFI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) CARFI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CARFI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) CARFI kereskedési volumene?
A(z) CARFI élő 24 órás kereskedési volumene $ 144.06K USD.
A(z) CARFI ára emelkedni fog idén?
A(z) CARFI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CARFI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:28 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

