A(z) élő Collector Crypt ár ma 0.07049 USD. Kövesd nyomon a(z) CARDS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CARDS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CARDS

CARDS árinformációk

Mi a(z) CARDS

CARDS tokenomikai adatai

CARDS árelőrejelzés

CARDS előzmények

CARDS Vásárlási útmutató

CARDS-fiat valutaváltó

CARDS spot

CARDS USDT-M futuresügyletek

Collector Crypt Logó

Collector Crypt árfolyam(CARDS)

1 CARDS-USD élő ár:

$0.07048
$0.07048$0.07048
+5.09%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:21 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.06582
$ 0.06582$ 0.06582
24h alacsony
$ 0.0849
$ 0.0849$ 0.0849
24h magas

$ 0.06582
$ 0.06582$ 0.06582

$ 0.0849
$ 0.0849$ 0.0849

--
----

--
----

+1.06%

+5.09%

-49.80%

-49.80%

Collector Crypt (CARDS) valós idejű ár: $ 0.07049. Az elmúlt 24 órában, a(z)CARDS legalacsonyabb ára $ 0.06582, legmagasabb ára pedig $ 0.0849 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CARDS valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CARDS változása a következő volt: +1.06% az elmúlt órában, +5.09% az elmúlt 24 órában, és -49.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Collector Crypt (CARDS) piaci információk

--
----

$ 76.47K
$ 76.47K$ 76.47K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) Collector Crypt jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 76.47K. A(z) CARDS keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Collector Crypt (CARDS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Collector Crypt mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0034137+5.09%
30 nap$ -0.17581-71.39%
60 nap$ -0.13261-65.30%
90 nap$ +0.02049+40.98%
Collector Crypt árváltozása ma

A mai napon a(z) CARDS ára $ +0.0034137 (+5.09%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Collector Crypt 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.17581 (-71.39%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Collector Crypt 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CARDS ára $ -0.13261 (-65.30%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Collector Crypt 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.02049 (+40.98%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Collector Crypt (CARDS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Collector Crypt árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Collector Crypt befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CARDS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Collector Crypt a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Collector Crypt vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Collector Crypt árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Collector Crypt (CARDS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Collector Crypt (CARDS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Collector Crypt rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Collector Crypt árelőrejelzését most!

Collector Crypt (CARDS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Collector Crypt (CARDS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CARDS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Collector Crypt (CARDS)

A következőt szeretnél vásárolni: Collector Crypt? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Collector Crypt eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CARDS helyi valutákra

Collector Crypt Forrás

A(z) Collector Crypt alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Collector Crypt

Mennyit ér ma a(z) Collector Crypt (CARDS)?
A(z) élő CARDS ár a(z) USD esetében 0.07049 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CARDS ára a(z) USD esetében?
A(z) CARDS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.07049. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Collector Crypt piaci plafonja?
A(z) CARDS piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CARDS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CARDS keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) CARDS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CARDS mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) CARDS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CARDS mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) CARDS kereskedési volumene?
A(z) CARDS élő 24 órás kereskedési volumene $ 76.47K USD.
A(z) CARDS ára emelkedni fog idén?
A(z) CARDS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CARDS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:21 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

CARDS-USD kalkulátor

Összeg

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.07049 USD

CARDS kereskedés

CARDS/USDT
$0.07048
$0.07048$0.07048
+5.13%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

