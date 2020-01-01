CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CaptainBNB (CAPTAINBNB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokennel kapcsolatos információk Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Hivatalos webhely: https://captainbnb.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Vásárolj most CAPTAINBNB tokent!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CaptainBNB (CAPTAINBNB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Minden idők csúcspontja: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Minden idők mélypontja: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Jelenlegi ár: $ 0.006609 $ 0.006609 $ 0.006609 További tudnivalók a(z) CaptainBNB (CAPTAINBNB) áráról

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAPTAINBNB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAPTAINBNB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAPTAINBNB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAPTAINBNB token élő árfolyamát!

A(z) CAPTAINBNB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CAPTAINBNB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CAPTAINBNB tokent a MEXC-n!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) árelőzményei A felhasználók a(z) CAPTAINBNB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CAPTAINBNB árelőzményeivel!

CAPTAINBNB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAPTAINBNB kapcsán? CAPTAINBNB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAPTAINBNB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

