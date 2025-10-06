Camp Network árfolyam(CAMP)
-2.14%
-2.29%
-21.51%
-21.51%
Camp Network (CAMP) valós idejű ár: $ 0.0119. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAMP legalacsonyabb ára $ 0.0119, legmagasabb ára pedig $ 0.01292 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAMP valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAMP változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -21.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Camp Network jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 136.94K. A(z) CAMP keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 119.00M.
Kövesd nyomon a Camp Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.0002791
|-2.29%
|30 nap
|$ -0.01979
|-62.45%
|60 nap
|$ -0.06821
|-85.15%
|90 nap
|$ +0.0019
|+19.00%
A mai napon a(z) CAMP ára $ -0.0002791 (-2.29%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01979 (-62.45%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CAMP ára $ -0.06821 (-85.15%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0019 (+19.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Camp Network (CAMP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Camp Network árelőzmények oldalt most.
Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.
A(z) Camp Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
