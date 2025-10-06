TőzsdeDEX+
A(z) élő Camp Network ár ma 0.0119 USD. Kövesd nyomon a(z) CAMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CAMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Camp Network Logó

Camp Network árfolyam(CAMP)

1 CAMP-USD élő ár:

$0.01191
$0.01191$0.01191
-2.29%1D
USD
Camp Network (CAMP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:14 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119
24h alacsony
$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292
24h magas

$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119

$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292

--
----

--
----

-2.14%

-2.29%

-21.51%

-21.51%

Camp Network (CAMP) valós idejű ár: $ 0.0119. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAMP legalacsonyabb ára $ 0.0119, legmagasabb ára pedig $ 0.01292 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAMP valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAMP változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -21.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Camp Network (CAMP) piaci információk

--
----

$ 136.94K
$ 136.94K$ 136.94K

$ 119.00M
$ 119.00M$ 119.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

A(z) Camp Network jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 136.94K. A(z) CAMP keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 119.00M.

Camp Network (CAMP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Camp Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002791-2.29%
30 nap$ -0.01979-62.45%
60 nap$ -0.06821-85.15%
90 nap$ +0.0019+19.00%
Camp Network árváltozása ma

A mai napon a(z) CAMP ára $ -0.0002791 (-2.29%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Camp Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01979 (-62.45%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Camp Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CAMP ára $ -0.06821 (-85.15%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Camp Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0019 (+19.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Camp Network (CAMP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Camp Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Camp Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CAMP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Camp Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Camp Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Camp Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Camp Network (CAMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Camp Network (CAMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Camp Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Camp Network árelőrejelzését most!

Camp Network (CAMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Camp Network (CAMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CAMP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Camp Network (CAMP)

A következőt szeretnél vásárolni: Camp Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Camp Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CAMP helyi valutákra

Camp Network Forrás

A(z) Camp Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Camp Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Camp Network

Mennyit ér ma a(z) Camp Network (CAMP)?
A(z) élő CAMP ár a(z) USD esetében 0.0119 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CAMP ára a(z) USD esetében?
A(z) CAMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0119. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Camp Network piaci plafonja?
A(z) CAMP piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CAMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CAMP keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) CAMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CAMP mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) CAMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CAMP mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) CAMP kereskedési volumene?
A(z) CAMP élő 24 órás kereskedési volumene $ 136.94K USD.
A(z) CAMP ára emelkedni fog idén?
A(z) CAMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CAMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:14 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak" alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

CAMP-USD kalkulátor

Összeg

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.0119 USD

CAMP kereskedés

CAMP/USDC
$0.01191
$0.01191$0.01191
-2.21%
CAMP/USDT
$0.01191
$0.01191$0.01191
-2.13%

