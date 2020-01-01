Camino Network (CAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Camino Network (CAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Camino Network (CAM) tokennel kapcsolatos információk Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences. Hivatalos webhely: https://camino.network Fehér könyv: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://caminoscan.com/ Vásárolj most CAM tokent!

Camino Network (CAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Camino Network (CAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.15M $ 11.15M $ 11.15M Teljes tokenszám: $ 917.50M $ 917.50M $ 917.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 325.42M $ 325.42M $ 325.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.26M $ 34.26M $ 34.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.1965 $ 0.1965 $ 0.1965 Minden idők mélypontja: $ 0.033739983873816465 $ 0.033739983873816465 $ 0.033739983873816465 Jelenlegi ár: $ 0.03426 $ 0.03426 $ 0.03426 További tudnivalók a(z) Camino Network (CAM) áráról

Camino Network (CAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Camino Network (CAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAM token élő árfolyamát!

