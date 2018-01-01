Coupon Assets (CA1) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coupon Assets (CA1) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coupon Assets (CA1) tokennel kapcsolatos információk Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Hivatalos webhely: https://radarlab.us/ Fehér könyv: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Vásárolj most CA1 tokent!

Coupon Assets (CA1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coupon Assets (CA1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Teljes tokenszám: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 111.62M $ 111.62M $ 111.62M Minden idők csúcspontja: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Minden idők mélypontja: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Jelenlegi ár: $ 0.4134 $ 0.4134 $ 0.4134 További tudnivalók a(z) Coupon Assets (CA1) áráról

Coupon Assets (CA1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coupon Assets (CA1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CA1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CA1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CA1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CA1 token élő árfolyamát!

A(z) CA1 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Coupon Assets (CA1) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CA1 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CA1 tokent a MEXC-n!

Coupon Assets (CA1) árelőzményei A felhasználók a(z) CA1 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CA1 árelőzményeivel!

CA1 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CA1 kapcsán? CA1-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CA1 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

