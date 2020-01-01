BLOCK VAULT (BVT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BLOCK VAULT (BVT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BLOCK VAULT (BVT) tokennel kapcsolatos információk BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Hivatalos webhely: https://bvtoken.live/ Fehér könyv: https://bvtoken.live/assets/blockvault%20whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Vásárolj most BVT tokent!

BLOCK VAULT (BVT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BLOCK VAULT (BVT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Teljes tokenszám: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B Minden idők csúcspontja: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 Minden idők mélypontja: $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 Jelenlegi ár: $ 4.4306 $ 4.4306 $ 4.4306 További tudnivalók a(z) BLOCK VAULT (BVT) áráról

BLOCK VAULT (BVT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BLOCK VAULT (BVT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BVT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BVT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BVT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BVT token élő árfolyamát!

A(z) BVT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BLOCK VAULT (BVT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BVT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BVT tokent a MEXC-n!

BLOCK VAULT (BVT) árelőzményei A felhasználók a(z) BVT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BVT árelőzményeivel!

BVT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BVT kapcsán? BVT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BVT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

