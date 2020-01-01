Burger Swap (BURGER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Burger Swap (BURGER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Burger Swap (BURGER) tokennel kapcsolatos információk BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Hivatalos webhely: http://app.burgercities.org/ Fehér könyv: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Vásárolj most BURGER tokent!

Burger Swap (BURGER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Burger Swap (BURGER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 111.20K $ 111.20K $ 111.20K Teljes tokenszám: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Keringésben lévő tokenszám: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 162.79K $ 162.79K $ 162.79K Minden idők csúcspontja: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Minden idők mélypontja: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Jelenlegi ár: $ 0.002584 $ 0.002584 $ 0.002584 További tudnivalók a(z) Burger Swap (BURGER) áráról

Burger Swap (BURGER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Burger Swap (BURGER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BURGER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BURGER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BURGER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BURGER token élő árfolyamát!

A(z) BURGER vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Burger Swap (BURGER) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BURGER megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BURGER tokent a MEXC-n!

Burger Swap (BURGER) árelőzményei A felhasználók a(z) BURGER árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BURGER árelőzményeivel!

BURGER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BURGER kapcsán? BURGER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BURGER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

