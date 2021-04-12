Bunny (BUNNY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bunny (BUNNY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bunny (BUNNY) tokennel kapcsolatos információk PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Hivatalos webhely: https://pancakebunny.finance Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 Vásárolj most BUNNY tokent!

Bunny (BUNNY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bunny (BUNNY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.03K $ 23.03K $ 23.03K Teljes tokenszám: $ 910.79K $ 910.79K $ 910.79K Keringésben lévő tokenszám: $ 510.23K $ 510.23K $ 510.23K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 45.13K $ 45.13K $ 45.13K Minden idők csúcspontja: $ 666 $ 666 $ 666 Minden idők mélypontja: $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 Jelenlegi ár: $ 0.04513 $ 0.04513 $ 0.04513 További tudnivalók a(z) Bunny (BUNNY) áráról

Bunny (BUNNY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bunny (BUNNY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUNNY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUNNY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUNNY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUNNY token élő árfolyamát!

A(z) BUNNY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bunny (BUNNY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BUNNY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BUNNY tokent a MEXC-n!

Bunny (BUNNY) árelőzményei A felhasználók a(z) BUNNY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BUNNY árelőzményeivel!

BUNNY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUNNY kapcsán? BUNNY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUNNY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

