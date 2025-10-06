TőzsdeDEX+
A(z) élő Bucky ár ma 0.01864 USD. Kövesd nyomon a(z) BUCKY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUCKY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Bucky Logó

Bucky árfolyam(BUCKY)

1 BUCKY-USD élő ár: $0.01863

$0.01863
$0.01863
-5.33% 1D
Bucky (BUCKY) Élő árdiagram
Bucky (BUCKY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01751
$ 0.01751
24h alacsony
$ 0.02023
$ 0.02023
24h magas

$ 0.01751
$ 0.01751$ 0.01751

$ 0.02023
$ 0.02023$ 0.02023

--
----

--
----

-0.22%

-5.33%

-13.71%

-13.71%

Bucky (BUCKY) valós idejű ár: $ 0.01864. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUCKY legalacsonyabb ára $ 0.01751, legmagasabb ára pedig $ 0.02023 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUCKY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUCKY változása a következő volt: -0.22% az elmúlt órában, -5.33% az elmúlt 24 órában, és -13.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bucky (BUCKY) piaci információk

--
----

$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) Bucky jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.43K. A(z) BUCKY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Bucky (BUCKY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Bucky mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0010489-5.33%
30 nap$ -0.00051-2.67%
60 nap$ +0.00166+9.77%
90 nap$ -0.01881-50.23%
Bucky árváltozása ma

A mai napon a(z) BUCKY ára $ -0.0010489 (-5.33%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Bucky 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00051 (-2.67%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Bucky 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BUCKY ára $ +0.00166 (+9.77%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Bucky 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01881 (-50.23%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Bucky (BUCKY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Bucky árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Bucky (BUCKY)

Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.

Bucky elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Bucky befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BUCKY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Bucky a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Bucky vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Bucky árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bucky (BUCKY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bucky (BUCKY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bucky rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bucky árelőrejelzését most!

Bucky (BUCKY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bucky (BUCKY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BUCKY token kapcsán!

Hogyan vásárolj Bucky (BUCKY)

A következőt szeretnél vásárolni: Bucky? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Bucky eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BUCKY helyi valutákra

1 Bucky(BUCKY) - VND
490.5116
1 Bucky(BUCKY) - AUD
A$0.0283328
1 Bucky(BUCKY) - GBP
0.0141664
1 Bucky(BUCKY) - EUR
0.0160304
1 Bucky(BUCKY) - USD
$0.01864
1 Bucky(BUCKY) - MYR
RM0.0781016
1 Bucky(BUCKY) - TRY
0.7839984
1 Bucky(BUCKY) - JPY
¥2.87056
1 Bucky(BUCKY) - ARS
ARS$26.9752488
1 Bucky(BUCKY) - RUB
1.5076032
1 Bucky(BUCKY) - INR
1.6572824
1 Bucky(BUCKY) - IDR
Rp310.6665424
1 Bucky(BUCKY) - PHP
1.0971504
1 Bucky(BUCKY) - EGP
￡E.0.8812992
1 Bucky(BUCKY) - BRL
R$0.1000968
1 Bucky(BUCKY) - CAD
C$0.026096
1 Bucky(BUCKY) - BDT
2.2714704
1 Bucky(BUCKY) - NGN
26.9362912
1 Bucky(BUCKY) - COP
$72.2478944
1 Bucky(BUCKY) - ZAR
R.0.3226584
1 Bucky(BUCKY) - UAH
0.7789656
1 Bucky(BUCKY) - TZS
T.Sh.45.79848
1 Bucky(BUCKY) - VES
Bs4.11944
1 Bucky(BUCKY) - CLP
$17.55888
1 Bucky(BUCKY) - PKR
Rs5.2579712
1 Bucky(BUCKY) - KZT
9.8415472
1 Bucky(BUCKY) - THB
฿0.6041224
1 Bucky(BUCKY) - TWD
NT$0.5739256
1 Bucky(BUCKY) - AED
د.إ0.0684088
1 Bucky(BUCKY) - CHF
Fr0.014912
1 Bucky(BUCKY) - HKD
HK$0.1448328
1 Bucky(BUCKY) - AMD
֏7.1143288
1 Bucky(BUCKY) - MAD
.د.م0.1722336
1 Bucky(BUCKY) - MXN
$0.345772
1 Bucky(BUCKY) - SAR
ريال0.0697136
1 Bucky(BUCKY) - ETB
Br2.864036
1 Bucky(BUCKY) - KES
KSh2.4028824
1 Bucky(BUCKY) - JOD
د.أ0.01321576
1 Bucky(BUCKY) - PLN
0.0687816
1 Bucky(BUCKY) - RON
лв0.0822024
1 Bucky(BUCKY) - SEK
kr0.1768936
1 Bucky(BUCKY) - BGN
лв0.0315016
1 Bucky(BUCKY) - HUF
Ft6.2738512
1 Bucky(BUCKY) - CZK
0.393304
1 Bucky(BUCKY) - KWD
د.ك0.00570384
1 Bucky(BUCKY) - ILS
0.06058
1 Bucky(BUCKY) - BOB
Bs0.1284296
1 Bucky(BUCKY) - AZN
0.031688
1 Bucky(BUCKY) - TJS
SM0.1711152
1 Bucky(BUCKY) - GEL
0.0505144
1 Bucky(BUCKY) - AOA
Kz17.0539224
1 Bucky(BUCKY) - BHD
.د.ب0.00699
1 Bucky(BUCKY) - BMD
$0.01864
1 Bucky(BUCKY) - DKK
kr0.1206008
1 Bucky(BUCKY) - HNL
L0.4889272
1 Bucky(BUCKY) - MUR
0.8525936
1 Bucky(BUCKY) - NAD
$0.3222856
1 Bucky(BUCKY) - NOK
kr0.1886368
1 Bucky(BUCKY) - NZD
$0.0324336
1 Bucky(BUCKY) - PAB
B/.0.01864
1 Bucky(BUCKY) - PGK
K0.078288
1 Bucky(BUCKY) - QAR
ر.ق0.0676632
1 Bucky(BUCKY) - RSD
дин.1.885436
1 Bucky(BUCKY) - UZS
soʻm224.5782616
1 Bucky(BUCKY) - ALL
L1.5562536
1 Bucky(BUCKY) - ANG
ƒ0.0333656
1 Bucky(BUCKY) - AWG
ƒ0.0333656
1 Bucky(BUCKY) - BBD
$0.03728
1 Bucky(BUCKY) - BAM
KM0.0313152
1 Bucky(BUCKY) - BIF
Fr54.65248
1 Bucky(BUCKY) - BND
$0.0240456
1 Bucky(BUCKY) - BSD
$0.01864
1 Bucky(BUCKY) - JMD
$2.983332
1 Bucky(BUCKY) - KHR
74.56
1 Bucky(BUCKY) - KMF
Fr7.94064
1 Bucky(BUCKY) - LAK
405.2173832
1 Bucky(BUCKY) - LKR
රු5.6587312
1 Bucky(BUCKY) - MDL
L0.3161344
1 Bucky(BUCKY) - MGA
Ar83.587352
1 Bucky(BUCKY) - MOP
P0.1487472
1 Bucky(BUCKY) - MVR
0.285192
1 Bucky(BUCKY) - MWK
MK32.249064
1 Bucky(BUCKY) - MZN
MT1.191096
1 Bucky(BUCKY) - NPR
रु2.6364416
1 Bucky(BUCKY) - PYG
131.26288
1 Bucky(BUCKY) - RWF
Fr27.00936
1 Bucky(BUCKY) - SBD
$0.1534072
1 Bucky(BUCKY) - SCR
0.2691616
1 Bucky(BUCKY) - SRD
$0.71764
1 Bucky(BUCKY) - SVC
$0.1625408
1 Bucky(BUCKY) - SZL
L0.3220992
1 Bucky(BUCKY) - TMT
m0.06524
1 Bucky(BUCKY) - TND
د.ت0.0548016
1 Bucky(BUCKY) - TTD
$0.12582
1 Bucky(BUCKY) - UGX
Sh64.71808
1 Bucky(BUCKY) - XAF
Fr10.58752
1 Bucky(BUCKY) - XCD
$0.050328
1 Bucky(BUCKY) - XOF
Fr10.58752
1 Bucky(BUCKY) - XPF
Fr1.91992
1 Bucky(BUCKY) - BWP
P0.2495896
1 Bucky(BUCKY) - BZD
$0.03728
1 Bucky(BUCKY) - CVE
$1.7758328
1 Bucky(BUCKY) - DJF
Fr3.29928
1 Bucky(BUCKY) - DOP
$1.1942648
1 Bucky(BUCKY) - DZD
د.ج2.414812
1 Bucky(BUCKY) - FJD
$0.0426856
1 Bucky(BUCKY) - GNF
Fr162.0748
1 Bucky(BUCKY) - GTQ
Q0.1424096
1 Bucky(BUCKY) - GYD
$3.8888632
1 Bucky(BUCKY) - ISK
kr2.33

Bucky Forrás

A(z) Bucky alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Bucky

Mennyit ér ma a(z) Bucky (BUCKY)?
A(z) élő BUCKY ár a(z) USD esetében 0.01864 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BUCKY ára a(z) USD esetében?
A(z) BUCKY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01864. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bucky piaci plafonja?
A(z) BUCKY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BUCKY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BUCKY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BUCKY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BUCKY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) BUCKY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BUCKY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) BUCKY kereskedési volumene?
A(z) BUCKY élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.43K USD.
A(z) BUCKY ára emelkedni fog idén?
A(z) BUCKY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BUCKY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Bucky (BUCKY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

