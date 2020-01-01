Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Imaginary Ones (BUBBLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) tokennel kapcsolatos információk Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Hivatalos webhely: https://imaginaryones.com/ Fehér könyv: https://bubble.imaginaryones.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Vásárolj most BUBBLE tokent!

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Imaginary Ones (BUBBLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Minden idők mélypontja: $ 0.000355333394868651 $ 0.000355333394868651 $ 0.000355333394868651 Jelenlegi ár: $ 0.000373 $ 0.000373 $ 0.000373 További tudnivalók a(z) Imaginary Ones (BUBBLE) áráról

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUBBLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUBBLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUBBLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUBBLE token élő árfolyamát!

A(z) BUBBLE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Imaginary Ones (BUBBLE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BUBBLE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BUBBLE tokent a MEXC-n!

Imaginary Ones (BUBBLE) árelőzményei A felhasználók a(z) BUBBLE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BUBBLE árelőzményeivel!

BUBBLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUBBLE kapcsán? BUBBLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUBBLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!