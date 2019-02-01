BitTorrent (BTT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitTorrent (BTT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitTorrent (BTT) tokennel kapcsolatos információk Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Hivatalos webhely: https://bt.io/ Fehér könyv: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Vásárolj most BTT tokent!

BitTorrent (BTT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitTorrent (BTT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 624.77M $ 624.77M $ 624.77M Teljes tokenszám: $ 990.00T $ 990.00T $ 990.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 627.26M $ 627.26M $ 627.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Minden idők mélypontja: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Jelenlegi ár: $ 0.0000006336 $ 0.0000006336 $ 0.0000006336 További tudnivalók a(z) BitTorrent (BTT) áráról

BitTorrent (BTT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitTorrent (BTT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTT token élő árfolyamát!

BitTorrent (BTT) árelőzményei A felhasználók a(z) BTT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BTT árelőzményeivel!

