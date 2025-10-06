TőzsdeDEX+
A(z) élő Openverse Network ár ma 8.992 USD. Kövesd nyomon a(z) BTG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BTG

BTG árinformációk

Mi a(z) BTG

BTG fehér könyv

BTG hivatalos webhely

BTG tokenomikai adatai

BTG árelőrejelzés

BTG előzmények

BTG Vásárlási útmutató

BTG-fiat valutaváltó

BTG spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Openverse Network Logó

Openverse Network árfolyam(BTG)

1 BTG-USD élő ár:

$8.864
$8.864$8.864
+2.67%1D
USD
Openverse Network (BTG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:47:38 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 8.201
$ 8.201$ 8.201
24h alacsony
$ 9.965
$ 9.965$ 9.965
24h magas

$ 8.201
$ 8.201$ 8.201

$ 9.965
$ 9.965$ 9.965

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+1.03%

+2.67%

-46.38%

-46.38%

Openverse Network (BTG) valós idejű ár: $ 8.992. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTG legalacsonyabb ára $ 8.201, legmagasabb ára pedig $ 9.965 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTG valaha volt legmagasabb ára $ 18.80127296990911, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3.477213386513058 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTG változása a következő volt: +1.03% az elmúlt órában, +2.67% az elmúlt 24 órában, és -46.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Openverse Network (BTG) piaci információk

No.879

$ 17.08M
$ 17.08M$ 17.08M

$ 159.87K
$ 159.87K$ 159.87K

$ 179.84M
$ 179.84M$ 179.84M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

A(z) Openverse Network jelenlegi piaci plafonja $ 17.08M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 159.87K. A(z) BTG keringésben lévő tokenszáma 1.90M, és a teljes tokenszám 20000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 179.84M.

Openverse Network (BTG) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Openverse Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.23051+2.67%
30 nap$ +2.265+33.67%
60 nap$ +7.492+499.46%
90 nap$ +7.492+499.46%
Openverse Network árváltozása ma

A mai napon a(z) BTG ára $ +0.23051 (+2.67%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Openverse Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +2.265 (+33.67%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Openverse Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BTG ára $ +7.492 (+499.46%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Openverse Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +7.492 (+499.46%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Openverse Network (BTG) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Openverse Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Openverse Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BTG a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Openverse Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Openverse Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Openverse Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Openverse Network (BTG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Openverse Network (BTG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Openverse Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Openverse Network árelőrejelzését most!

Openverse Network (BTG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Openverse Network (BTG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BTG token kapcsán!

Hogyan vásárolj Openverse Network (BTG)

A következőt szeretnél vásárolni: Openverse Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Openverse Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BTG helyi valutákra

Openverse Network Forrás

A(z) Openverse Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Openverse Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Openverse Network

Mennyit ér ma a(z) Openverse Network (BTG)?
A(z) élő BTG ár a(z) USD esetében 8.992 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BTG ára a(z) USD esetében?
A(z) BTG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 8.992. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Openverse Network piaci plafonja?
A(z) BTG piaci plafonja $ 17.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BTG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BTG keringésben lévő tokenszáma 1.90M USD.
Mi volt a(z) BTG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BTG mindenkori legmagasabb ára 18.80127296990911 USD.
Mi volt a(z) BTG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BTG mindenkori legalacsonyabb ára 3.477213386513058 USD.
Mekkora a(z) BTG kereskedési volumene?
A(z) BTG élő 24 órás kereskedési volumene $ 159.87K USD.
A(z) BTG ára emelkedni fog idén?
A(z) BTG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BTG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:47:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BTG-USD kalkulátor

Összeg

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 8.992 USD

BTG kereskedés

BTG/USDT
$8.864
$8.864$8.864
+2.72%

