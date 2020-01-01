Minto (BTCMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Minto (BTCMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Minto (BTCMT) tokennel kapcsolatos információk Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio. Hivatalos webhely: https://minto.finance/ Fehér könyv: https://docs.minto.finance/the-company/whitepaper Block Explorer: https://hecoinfo.com/token/0x410a56541bD912F9B60943fcB344f1E3D6F09567 Vásárolj most BTCMT tokent!

Minto (BTCMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Minto (BTCMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.42M $ 80.42M $ 80.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Minden idők mélypontja: $ 0.37291646979689735 $ 0.37291646979689735 $ 0.37291646979689735 Jelenlegi ár: $ 0.8042 $ 0.8042 $ 0.8042 További tudnivalók a(z) Minto (BTCMT) áráról

Minto (BTCMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Minto (BTCMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCMT token élő árfolyamát!

A(z) BTCMT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Minto (BTCMT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BTCMT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BTCMT tokent a MEXC-n!

Minto (BTCMT) árelőzményei A felhasználók a(z) BTCMT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BTCMT árelőzményeivel!

BTCMT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTCMT kapcsán? BTCMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTCMT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!