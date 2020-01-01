Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Bam (BTCBAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokennel kapcsolatos információk Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Hivatalos webhely: https://www.btcbam.com/ Fehér könyv: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Vásárolj most BTCBAM tokent!

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Bam (BTCBAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 466.46K $ 466.46K $ 466.46K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 953.19K $ 953.19K $ 953.19K Minden idők csúcspontja: $ 22 $ 22 $ 22 Minden idők mélypontja: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Jelenlegi ár: $ 0.04539 $ 0.04539 $ 0.04539 További tudnivalók a(z) Bitcoin Bam (BTCBAM) áráról

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCBAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCBAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCBAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCBAM token élő árfolyamát!

A(z) BTCBAM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bitcoin Bam (BTCBAM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BTCBAM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BTCBAM tokent a MEXC-n!

Bitcoin Bam (BTCBAM) árelőzményei A felhasználók a(z) BTCBAM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BTCBAM árelőzményeivel!

BTCBAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTCBAM kapcsán? BTCBAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTCBAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!