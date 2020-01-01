BSX Protocol (BSX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BSX Protocol (BSX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BSX Protocol (BSX) tokennel kapcsolatos információk "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Hivatalos webhely: https://www.bsx.exchange/ Fehér könyv: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Block Explorer: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Vásárolj most BSX tokent!

BSX Protocol (BSX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BSX Protocol (BSX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Teljes tokenszám: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.27M $ 22.27M $ 22.27M Minden idők csúcspontja: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 Minden idők mélypontja: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 Jelenlegi ár: $ 0.02231 $ 0.02231 $ 0.02231 További tudnivalók a(z) BSX Protocol (BSX) áráról

BSX Protocol (BSX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BSX Protocol (BSX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BSX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BSX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BSX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BSX token élő árfolyamát!

A(z) BSX vásárlásának módja

BSX Protocol (BSX) árelőzményei A felhasználók a(z) BSX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BSX árelőzményeivel!

BSX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BSX kapcsán? BSX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BSX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

