Baby Shark Universe (BSU) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shark Universe (BSU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 14:53:12 (UTC+8)
USD

Baby Shark Universe (BSU) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shark Universe (BSU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 30.67M
Teljes tokenszám:
$ 850.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 168.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 155.15M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.38044
Minden idők mélypontja:
$ 0.05070113905338495
Jelenlegi ár:
$ 0.18253
Baby Shark Universe (BSU) tokennel kapcsolatos információk

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Hivatalos webhely:
https://www.babysharkuniverse.io
Fehér könyv:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Baby Shark Universe (BSU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Baby Shark Universe (BSU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BSU tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BSU token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BSU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BSU token élő árfolyamát!

A(z) BSU vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Baby Shark Universe (BSU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BSU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Baby Shark Universe (BSU) árelőzményei

A felhasználók a(z) BSU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

BSU árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BSU kapcsán? BSU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

