Blue Chip Blitz
A(z) élő Baby Shark Universe ár ma 0.2351 USD. Kövesd nyomon a(z) BSU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BSU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BSU

BSU árinformációk

Mi a(z) BSU

BSU fehér könyv

BSU hivatalos webhely

BSU tokenomikai adatai

BSU árelőrejelzés

BSU előzmények

BSU Vásárlási útmutató

BSU-fiat valutaváltó

BSU spot

BSU USDT-M futuresügyletek

Baby Shark Universe Logó

Baby Shark Universe árfolyam(BSU)

1 BSU-USD élő ár:

$0.23574
$0.23574$0.23574
+11.34%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:47:31 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.19951
$ 0.19951$ 0.19951
24h alacsony
$ 0.23925
$ 0.23925$ 0.23925
24h magas

$ 0.19951
$ 0.19951$ 0.19951

$ 0.23925
$ 0.23925$ 0.23925

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-0.43%

+11.34%

-0.55%

-0.55%

Baby Shark Universe (BSU) valós idejű ár: $ 0.2351. Az elmúlt 24 órában, a(z)BSU legalacsonyabb ára $ 0.19951, legmagasabb ára pedig $ 0.23925 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BSU valaha volt legmagasabb ára $ 0.37631193723515616, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05070113905338495 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BSU változása a következő volt: -0.43% az elmúlt órában, +11.34% az elmúlt 24 órában, és -0.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Shark Universe (BSU) piaci információk

No.646

$ 39.50M
$ 39.50M$ 39.50M

$ 107.15K
$ 107.15K$ 107.15K

$ 199.84M
$ 199.84M$ 199.84M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

A(z) Baby Shark Universe jelenlegi piaci plafonja $ 39.50M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 107.15K. A(z) BSU keringésben lévő tokenszáma 168.00M, és a teljes tokenszám 850000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 199.84M.

Baby Shark Universe (BSU) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Baby Shark Universe mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0240102+11.34%
30 nap$ -0.00931-3.81%
60 nap$ +0.12003+104.31%
90 nap$ +0.2251+2,251.00%
Baby Shark Universe árváltozása ma

A mai napon a(z) BSU ára $ +0.0240102 (+11.34%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Baby Shark Universe 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00931 (-3.81%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Baby Shark Universe 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BSU ára $ +0.12003 (+104.31%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Baby Shark Universe 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.2251 (+2,251.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Baby Shark Universe (BSU) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Baby Shark Universe árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Baby Shark Universe befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BSU a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Baby Shark Universe a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Baby Shark Universe vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Baby Shark Universe árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby Shark Universe (BSU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby Shark Universe (BSU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby Shark Universe rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby Shark Universe árelőrejelzését most!

Baby Shark Universe (BSU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby Shark Universe (BSU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BSU token kapcsán!

Hogyan vásárolj Baby Shark Universe (BSU)

A következőt szeretnél vásárolni: Baby Shark Universe? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Baby Shark Universe eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BSU helyi valutákra

1 Baby Shark Universe(BSU) - VND
6,186.6565
1 Baby Shark Universe(BSU) - AUD
A$0.357352
1 Baby Shark Universe(BSU) - GBP
0.178676
1 Baby Shark Universe(BSU) - EUR
0.202186
1 Baby Shark Universe(BSU) - USD
$0.2351
1 Baby Shark Universe(BSU) - MYR
RM0.985069
1 Baby Shark Universe(BSU) - TRY
9.888306
1 Baby Shark Universe(BSU) - JPY
¥36.2054
1 Baby Shark Universe(BSU) - ARS
ARS$340.229667
1 Baby Shark Universe(BSU) - RUB
19.014888
1 Baby Shark Universe(BSU) - INR
20.872178
1 Baby Shark Universe(BSU) - IDR
Rp3,918.331766
1 Baby Shark Universe(BSU) - PHP
13.80037
1 Baby Shark Universe(BSU) - EGP
￡E.11.115528
1 Baby Shark Universe(BSU) - BRL
R$1.262487
1 Baby Shark Universe(BSU) - CAD
C$0.32914
1 Baby Shark Universe(BSU) - BDT
28.649286
1 Baby Shark Universe(BSU) - NGN
339.738308
1 Baby Shark Universe(BSU) - COP
$911.238196
1 Baby Shark Universe(BSU) - ZAR
R.4.069581
1 Baby Shark Universe(BSU) - UAH
9.824829
1 Baby Shark Universe(BSU) - TZS
T.Sh.577.6407
1 Baby Shark Universe(BSU) - VES
Bs51.9571
1 Baby Shark Universe(BSU) - CLP
$221.4642
1 Baby Shark Universe(BSU) - PKR
Rs66.317008
1 Baby Shark Universe(BSU) - KZT
124.128098
1 Baby Shark Universe(BSU) - THB
฿7.619591
1 Baby Shark Universe(BSU) - TWD
NT$7.238729
1 Baby Shark Universe(BSU) - AED
د.إ0.862817
1 Baby Shark Universe(BSU) - CHF
Fr0.18808
1 Baby Shark Universe(BSU) - HKD
HK$1.826727
1 Baby Shark Universe(BSU) - AMD
֏89.730617
1 Baby Shark Universe(BSU) - MAD
.د.م2.172324
1 Baby Shark Universe(BSU) - MXN
$4.361105
1 Baby Shark Universe(BSU) - SAR
ريال0.879274
1 Baby Shark Universe(BSU) - ETB
Br36.123115
1 Baby Shark Universe(BSU) - KES
KSh30.306741
1 Baby Shark Universe(BSU) - JOD
د.أ0.1666859
1 Baby Shark Universe(BSU) - PLN
0.867519
1 Baby Shark Universe(BSU) - RON
лв1.036791
1 Baby Shark Universe(BSU) - SEK
kr2.231099
1 Baby Shark Universe(BSU) - BGN
лв0.397319
1 Baby Shark Universe(BSU) - HUF
Ft79.129958
1 Baby Shark Universe(BSU) - CZK
4.96061
1 Baby Shark Universe(BSU) - KWD
د.ك0.0719406
1 Baby Shark Universe(BSU) - ILS
0.764075
1 Baby Shark Universe(BSU) - BOB
Bs1.619839
1 Baby Shark Universe(BSU) - AZN
0.39967
1 Baby Shark Universe(BSU) - TJS
SM2.158218
1 Baby Shark Universe(BSU) - GEL
0.637121
1 Baby Shark Universe(BSU) - AOA
Kz215.095341
1 Baby Shark Universe(BSU) - BHD
.د.ب0.0881625
1 Baby Shark Universe(BSU) - BMD
$0.2351
1 Baby Shark Universe(BSU) - DKK
kr1.521097
1 Baby Shark Universe(BSU) - HNL
L6.166673
1 Baby Shark Universe(BSU) - MUR
10.753474
1 Baby Shark Universe(BSU) - NAD
$4.064879
1 Baby Shark Universe(BSU) - NOK
kr2.379212
1 Baby Shark Universe(BSU) - NZD
$0.409074
1 Baby Shark Universe(BSU) - PAB
B/.0.2351
1 Baby Shark Universe(BSU) - PGK
K0.98742
1 Baby Shark Universe(BSU) - QAR
ر.ق0.853413
1 Baby Shark Universe(BSU) - RSD
дин.23.780365
1 Baby Shark Universe(BSU) - UZS
soʻm2,832.529469
1 Baby Shark Universe(BSU) - ALL
L19.628499
1 Baby Shark Universe(BSU) - ANG
ƒ0.420829
1 Baby Shark Universe(BSU) - AWG
ƒ0.420829
1 Baby Shark Universe(BSU) - BBD
$0.4702
1 Baby Shark Universe(BSU) - BAM
KM0.394968
1 Baby Shark Universe(BSU) - BIF
Fr689.3132
1 Baby Shark Universe(BSU) - BND
$0.303279
1 Baby Shark Universe(BSU) - BSD
$0.2351
1 Baby Shark Universe(BSU) - JMD
$37.627755
1 Baby Shark Universe(BSU) - KHR
940.4
1 Baby Shark Universe(BSU) - KMF
Fr100.1526
1 Baby Shark Universe(BSU) - LAK
5,110.869463
1 Baby Shark Universe(BSU) - LKR
රු71.371658
1 Baby Shark Universe(BSU) - MDL
L3.987296
1 Baby Shark Universe(BSU) - MGA
Ar1,054.25893
1 Baby Shark Universe(BSU) - MOP
P1.876098
1 Baby Shark Universe(BSU) - MVR
3.59703
1 Baby Shark Universe(BSU) - MWK
MK406.74651
1 Baby Shark Universe(BSU) - MZN
MT15.02289
1 Baby Shark Universe(BSU) - NPR
रु33.252544
1 Baby Shark Universe(BSU) - PYG
1,655.5742
1 Baby Shark Universe(BSU) - RWF
Fr340.6599
1 Baby Shark Universe(BSU) - SBD
$1.934873
1 Baby Shark Universe(BSU) - SCR
3.394844
1 Baby Shark Universe(BSU) - SRD
$9.05135
1 Baby Shark Universe(BSU) - SVC
$2.050072
1 Baby Shark Universe(BSU) - SZL
L4.062528
1 Baby Shark Universe(BSU) - TMT
m0.82285
1 Baby Shark Universe(BSU) - TND
د.ت0.691194
1 Baby Shark Universe(BSU) - TTD
$1.586925
1 Baby Shark Universe(BSU) - UGX
Sh816.2672
1 Baby Shark Universe(BSU) - XAF
Fr133.5368
1 Baby Shark Universe(BSU) - XCD
$0.63477
1 Baby Shark Universe(BSU) - XOF
Fr133.5368
1 Baby Shark Universe(BSU) - XPF
Fr24.2153
1 Baby Shark Universe(BSU) - BWP
P3.147989
1 Baby Shark Universe(BSU) - BZD
$0.4702
1 Baby Shark Universe(BSU) - CVE
$22.397977
1 Baby Shark Universe(BSU) - DJF
Fr41.6127
1 Baby Shark Universe(BSU) - DOP
$15.062857
1 Baby Shark Universe(BSU) - DZD
د.ج30.457205
1 Baby Shark Universe(BSU) - FJD
$0.538379
1 Baby Shark Universe(BSU) - GNF
Fr2,044.1945
1 Baby Shark Universe(BSU) - GTQ
Q1.796164
1 Baby Shark Universe(BSU) - GYD
$49.048913
1 Baby Shark Universe(BSU) - ISK
kr29.3875

Baby Shark Universe Forrás

A(z) Baby Shark Universe alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Baby Shark Universe Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Baby Shark Universe

Mennyit ér ma a(z) Baby Shark Universe (BSU)?
A(z) élő BSU ár a(z) USD esetében 0.2351 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BSU ára a(z) USD esetében?
A(z) BSU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2351. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby Shark Universe piaci plafonja?
A(z) BSU piaci plafonja $ 39.50M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BSU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BSU keringésben lévő tokenszáma 168.00M USD.
Mi volt a(z) BSU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BSU mindenkori legmagasabb ára 0.37631193723515616 USD.
Mi volt a(z) BSU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BSU mindenkori legalacsonyabb ára 0.05070113905338495 USD.
Mekkora a(z) BSU kereskedési volumene?
A(z) BSU élő 24 órás kereskedési volumene $ 107.15K USD.
A(z) BSU ára emelkedni fog idén?
A(z) BSU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BSU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:47:31 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BSU-USD kalkulátor

Összeg

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.2351 USD

BSU kereskedés

BSU/USDT
$0.23574
$0.23574$0.23574
+11.36%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

