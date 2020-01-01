Bitrock (BROCK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitrock (BROCK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitrock (BROCK) tokennel kapcsolatos információk Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Hivatalos webhely: https://bit-rock.io/ Fehér könyv: https://docs.bit-rock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Vásárolj most BROCK tokent!

Bitrock (BROCK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitrock (BROCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Minden idők csúcspontja: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Minden idők mélypontja: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Jelenlegi ár: $ 0.01355 $ 0.01355 $ 0.01355 További tudnivalók a(z) Bitrock (BROCK) áráról

Bitrock (BROCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitrock (BROCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BROCK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BROCK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BROCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BROCK token élő árfolyamát!

A(z) BROCK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bitrock (BROCK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BROCK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BROCK tokent a MEXC-n!

Bitrock (BROCK) árelőzményei A felhasználók a(z) BROCK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BROCK árelőzményeivel!

BROCK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BROCK kapcsán? BROCK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BROCK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

