CZ S DOG (BROCCOLI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CZ S DOG (BROCCOLI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CZ S DOG (BROCCOLI) tokennel kapcsolatos információk Official CZ's dog Hivatalos webhely: https://broccoli714.cc/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d5ad1592ed9d6d1df9b93c793ab759573ed6714 Vásárolj most BROCCOLI tokent!

CZ S DOG (BROCCOLI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CZ S DOG (BROCCOLI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.44M $ 22.44M $ 22.44M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 972.32M $ 972.32M $ 972.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.08M $ 23.08M $ 23.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.28876 $ 0.28876 $ 0.28876 Minden idők mélypontja: $ 0.018913139385213704 $ 0.018913139385213704 $ 0.018913139385213704 Jelenlegi ár: $ 0.02308 $ 0.02308 $ 0.02308 További tudnivalók a(z) CZ S DOG (BROCCOLI) áráról

A(z) CZ S DOG (BROCCOLI) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) BROCCOLI tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview As of the latest available data, there is no official, detailed documentation or public disclosure regarding the token economics of "Broccoli 714" that covers all requested aspects (issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time). The available information is limited to market activity and exchange listings, with no verifiable technical or economic breakdown from the project team or reputable research sources. 1. Issuance Mechanism No official data is available on how Broccoli 714 tokens are issued (e.g., fixed supply, inflationary, deflationary, or performance-based/KPI-driven models).

is available on how Broccoli 714 tokens are issued (e.g., fixed supply, inflationary, deflationary, or performance-based/KPI-driven models). There is no evidence of a whitepaper or technical documentation outlining the minting or emission schedule. 2. Allocation Mechanism No public allocation table or breakdown exists for Broccoli 714.

or breakdown exists for Broccoli 714. There is no information on how tokens are distributed among team, investors, community, ecosystem, or other categories.

No vesting or reserve details are disclosed. 3. Usage and Incentive Mechanism Broccoli 714 is described as a meme coin and is primarily traded for speculative purposes.

and is primarily traded for speculative purposes. There is no evidence of utility functions such as governance, staking, fee discounts, or protocol-specific rewards.

of utility functions such as governance, staking, fee discounts, or protocol-specific rewards. No incentive programs (e.g., liquidity mining, staking rewards, or airdrops) have been publicly announced or documented. 4. Locking Mechanism No locking or vesting mechanism has been disclosed for Broccoli 714.

has been disclosed for Broccoli 714. There is no information on whether tokens are subject to time-based, price-based, or event-based locks for any allocation category. 5. Unlocking Time No unlock schedule or vesting timeline is available.

or vesting timeline is available. There is no data on when or how tokens become liquid or transferable for any stakeholder group. 6. Market Context and Observations Broccoli 714 experienced a price surge following Binance listing and the introduction of perpetual contracts , which increased liquidity and trading opportunities.

, which increased liquidity and trading opportunities. The token remains highly volatile and is primarily driven by speculative trading and exchange activity .

. There is no evidence of a structured economic model, governance process, or long-term incentive alignment for holders. 7. Summary Table Aspect Broccoli 714 Status Issuance Mechanism Not disclosed Allocation Mechanism Not disclosed Usage/Incentive Meme coin, speculative trading Locking Mechanism Not disclosed Unlocking Time Not disclosed 8. Implications and Risks Lack of transparency : The absence of a published tokenomics model or technical documentation increases risk for investors and users.

: The absence of a published tokenomics model or technical documentation increases risk for investors and users. Speculative nature : Without clear utility or incentive mechanisms, Broccoli 714 functions as a speculative asset, subject to high volatility and market manipulation.

: Without clear utility or incentive mechanisms, Broccoli 714 functions as a speculative asset, subject to high volatility and market manipulation. No long-term alignment : The lack of vesting, locking, or structured allocation suggests no built-in mechanisms to align the interests of the team, community, or investors over time.

: The lack of vesting, locking, or structured allocation suggests no built-in mechanisms to align the interests of the team, community, or investors over time. Market-driven value: Price and liquidity are currently driven by exchange listings and trading activity, not by fundamental economic design. 9. Actionable Insights Exercise caution : Potential participants should be aware of the high-risk, speculative nature of Broccoli 714 due to the lack of transparent tokenomics.

: Potential participants should be aware of the high-risk, speculative nature of Broccoli 714 due to the lack of transparent tokenomics. Monitor for updates : If the project team releases a whitepaper or technical documentation in the future, reassess the token's economic model and risk profile.

: If the project team releases a whitepaper or technical documentation in the future, reassess the token's economic model and risk profile. Compare with established projects: For reference, leading projects typically publish detailed tokenomics, including issuance, allocation, usage, and vesting schedules, which are critical for evaluating long-term sustainability. 10. Conclusion Broccoli 714 currently lacks any publicly available, verifiable token economics documentation. All aspects of its economic design—including issuance, allocation, usage, locking, and unlocking—remain undisclosed. The token's value is driven by speculative trading and exchange activity, not by a transparent or sustainable economic model. This presents significant risks and uncertainties for all participants.

CZ S DOG (BROCCOLI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CZ S DOG (BROCCOLI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BROCCOLI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BROCCOLI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BROCCOLI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BROCCOLI token élő árfolyamát!

A(z) BROCCOLI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CZ S DOG (BROCCOLI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BROCCOLI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BROCCOLI tokent a MEXC-n!

CZ S DOG (BROCCOLI) árelőzményei A felhasználók a(z) BROCCOLI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BROCCOLI árelőzményeivel!

BROCCOLI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BROCCOLI kapcsán? BROCCOLI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BROCCOLI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

