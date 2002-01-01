Broak on Base (BROAK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Broak on Base (BROAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Broak on Base (BROAK) tokennel kapcsolatos információk Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Hivatalos webhely: https://www.broakonbase.fyi/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Vásárolj most BROAK tokent!

Broak on Base (BROAK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Broak on Base (BROAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Teljes tokenszám: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Minden idők mélypontja: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Jelenlegi ár: $ 0.001944 $ 0.001944 $ 0.001944 További tudnivalók a(z) Broak on Base (BROAK) áráról

Broak on Base (BROAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Broak on Base (BROAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BROAK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BROAK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BROAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BROAK token élő árfolyamát!

A(z) BROAK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Broak on Base (BROAK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BROAK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BROAK tokent a MEXC-n!

Broak on Base (BROAK) árelőzményei A felhasználók a(z) BROAK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BROAK árelőzményeivel!

BROAK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BROAK kapcsán? BROAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BROAK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

