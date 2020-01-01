BRN Metaverse (BRN) tokenomikai adatai
BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.
BRN Metaverse (BRN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BRN Metaverse (BRN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
BRN Metaverse (BRN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) BRN Metaverse (BRN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BRN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BRN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRN token élő árfolyamát!
BRN Metaverse (BRN) árelőzményei
A felhasználók a(z) BRN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
BRN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRN kapcsán? BRN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
