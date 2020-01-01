BRN Metaverse (BRN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BRN Metaverse (BRN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BRN Metaverse (BRN) tokennel kapcsolatos információk BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Hivatalos webhely: https://www.brnmetaverse.net/ Fehér könyv: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Vásárolj most BRN tokent!

BRN Metaverse (BRN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BRN Metaverse (BRN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Teljes tokenszám: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Minden idők csúcspontja: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Minden idők mélypontja: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Jelenlegi ár: $ 0.14167 $ 0.14167 $ 0.14167 További tudnivalók a(z) BRN Metaverse (BRN) áráról

BRN Metaverse (BRN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BRN Metaverse (BRN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRN token élő árfolyamát!

A(z) BRN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BRN Metaverse (BRN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BRN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BRN tokent a MEXC-n!

BRN Metaverse (BRN) árelőzményei A felhasználók a(z) BRN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BRN árelőzményeivel!

BRN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRN kapcsán? BRN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!