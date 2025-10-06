TőzsdeDEX+
A(z) élő Boom ár ma 0.025066 USD. Kövesd nyomon a(z) BOOM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOOM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Boom Logó

Boom árfolyam(BOOM)

1 BOOM-USD élő ár:

$0.025066
-1.66%1D
USD
Boom (BOOM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:41 (UTC+8)

Boom (BOOM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.024875
24h alacsony
$ 0.027377
24h magas

$ 0.024875
$ 0.027377
$ 0.10212728909564246
$ 0.006827737632749464
-0.22%

-1.66%

+24.27%

+24.27%

Boom (BOOM) valós idejű ár: $ 0.025066. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOM legalacsonyabb ára $ 0.024875, legmagasabb ára pedig $ 0.027377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOM valaha volt legmagasabb ára $ 0.10212728909564246, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.006827737632749464 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOM változása a következő volt: -0.22% az elmúlt órában, -1.66% az elmúlt 24 órában, és +24.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boom (BOOM) piaci információk

No.1312

$ 6.16M
$ 720.36K
$ 25.07M
245.72M
1,000,000,000
999,991,074.861864
24.57%

BSC

A(z) Boom jelenlegi piaci plafonja $ 6.16M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 720.36K. A(z) BOOM keringésben lévő tokenszáma 245.72M, és a teljes tokenszám 999991074.861864. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 25.07M.

Boom (BOOM) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Boom mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00042312-1.66%
30 nap$ +0.017195+218.46%
60 nap$ +0.014016+126.84%
90 nap$ +0.012876+105.62%
Boom árváltozása ma

A mai napon a(z) BOOM ára $ -0.00042312 (-1.66%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Boom 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.017195 (+218.46%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Boom 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BOOM ára $ +0.014016 (+126.84%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Boom 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.012876 (+105.62%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Boom (BOOM) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Boom árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Boom befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BOOM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Boom a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Boom vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Boom árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boom (BOOM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boom (BOOM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boom rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boom árelőrejelzését most!

Boom (BOOM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boom (BOOM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOM token kapcsán!

Hogyan vásárolj Boom (BOOM)

A következőt szeretnél vásárolni: Boom? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Boom eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BOOM helyi valutákra

Boom Forrás

A(z) Boom alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Boom Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Boom

Mennyit ér ma a(z) Boom (BOOM)?
A(z) élő BOOM ár a(z) USD esetében 0.025066 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOOM ára a(z) USD esetében?
A(z) BOOM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.025066. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Boom piaci plafonja?
A(z) BOOM piaci plafonja $ 6.16M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOOM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOOM keringésben lévő tokenszáma 245.72M USD.
Mi volt a(z) BOOM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOOM mindenkori legmagasabb ára 0.10212728909564246 USD.
Mi volt a(z) BOOM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOOM mindenkori legalacsonyabb ára 0.006827737632749464 USD.
Mekkora a(z) BOOM kereskedési volumene?
A(z) BOOM élő 24 órás kereskedési volumene $ 720.36K USD.
A(z) BOOM ára emelkedni fog idén?
A(z) BOOM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOOM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

