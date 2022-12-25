Bonk (BONK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bonk (BONK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic "Alameda" tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Piaci tőkeérték: $ 1.62B
Teljes tokenszám: $ 88.00T
Keringésben lévő tokenszám: $ 81.04T
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.77B
Minden idők csúcspontja: $ 0.00005993
Minden idők mélypontja: $ 0.000000091971686428
Jelenlegi ár: $ 0.00001997

A(z) Bonk (BONK) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) BONK tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Bonk ($BONK) is a Solana-based meme token with a strong community focus, designed to incentivize ecosystem growth, reward participation, and provide utility across DeFi, gaming, and NFT applications. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Genesis Supply : BONK launched with a maximum supply of 100 trillion tokens, later reduced to ~93.56 trillion due to burns.

: BONK launched with a maximum supply of 100 trillion tokens, later reduced to ~93.56 trillion due to burns. Airdrop : 50% of the initial supply was airdropped to the Solana community on December 25, 2022, targeting NFT projects, DeFi users, artists, developers, and collectors.

: 50% of the initial supply was airdropped to the Solana community on December 25, 2022, targeting NFT projects, DeFi users, artists, developers, and collectors. No Public/Private Sale: There were no public or private sales; the token was not used to raise funds for the project. Allocation Mechanism The initial allocation was designed to maximize community engagement and ecosystem development. The table below summarizes the main allocations: Allocation Category % of Initial Supply Locking/Unlocking Mechanism Solana NFT Projects 21.0% Fully unlocked at genesis Early Contributors 21.0% 3-year linear vesting from Jan 1, 2023 Market Participants & DeFi Users 15.8% Fully unlocked at genesis BONK DAO 15.8% Used for community initiatives, managed by DAO Artists & Collectors 10.5% Fully unlocked at genesis Solana Developers 5.3% Fully unlocked at genesis Initial Liquidity 5.3% Fully unlocked at genesis Marketing 5.3% Fully unlocked at genesis DAO Allocation : BONK DAO controls 15.8% for community-driven initiatives, with governance managed via Realms.

: BONK DAO controls 15.8% for community-driven initiatives, with governance managed via Realms. Early Contributors: 21% is linearly vested over three years, incentivizing long-term commitment. Usage and Incentive Mechanisms Core Utilities DeFi : BONK is used in liquidity pools (e.g., BONK/SOL, BONK/USDC) on BonkSwap and other Solana DEXs. LPs earn a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan 2024).

: BONK is used in liquidity pools (e.g., BONK/SOL, BONK/USDC) on BonkSwap and other Solana DEXs. LPs earn a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan 2024). Staking : LPs receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.

: LPs receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days. Gaming : BONK is integrated as an in-game currency across 25+ blockchain games.

: BONK is integrated as an in-game currency across 25+ blockchain games. NFTs : BONK can be used to mint NFTs and participate in NFT-related staking protocols.

: BONK can be used to mint NFTs and participate in NFT-related staking protocols. Binary Options: "Bonk or Bust" allows users to bet on SOL/USD price movements, earning or losing BONK based on outcomes. Incentive Programs Referral Program : BonkBot users can refer others and earn a percentage of trading fees (30% in month 1, 20% in month 2, 10% perpetually).

: BonkBot users can refer others and earn a percentage of trading fees (30% in month 1, 20% in month 2, 10% perpetually). Buyback & Burn : BonkBot charges a 1% trading fee, 100% of which is used to buy back BONK. 10% of these fees are instantly burned, reducing supply.

: BonkBot charges a 1% trading fee, 100% of which is used to buy back BONK. 10% of these fees are instantly burned, reducing supply. Ecosystem Rewards: Fees from various BONK ecosystem products are distributed to the BONK Rewards Pool, which rewards users who lock their tokens. Locking and Unlocking Mechanisms Locking Early Contributors : Subject to a 3-year linear vesting schedule starting January 1, 2023.

: Subject to a 3-year linear vesting schedule starting January 1, 2023. esBONK Staking : esBONK tokens earned by LPs are locked and linearly unlock BONK over 365 days.

: esBONK tokens earned by LPs are locked and linearly unlock BONK over 365 days. BONK Rewards Pool: Users can lock BONK to receive a share of ecosystem fees. Unlocking Genesis Unlock : Most allocations (except early contributors) were fully unlocked at genesis (Dec 25, 2022).

: Most allocations (except early contributors) were fully unlocked at genesis (Dec 25, 2022). Vesting Schedule : Early contributors' tokens unlock gradually over three years.

: Early contributors' tokens unlock gradually over three years. esBONK Unlock: esBONK staked on BonkSwap unlocks BONK at a 1:1 ratio over 365 days. Allocation, Locking, and Unlocking Table Recipient Category Allocation (%) Locking Mechanism Unlocking Time/Status Solana NFT Projects 21.0 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Early Contributors 21.0 3-year linear vesting Jan 1, 2023 – Jan 1, 2026 Market Participants & DeFi Users 15.8 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) BONK DAO 15.8 DAO-controlled, for community initiatives Ongoing, as per DAO proposals Artists & Collectors 10.5 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Solana Developers 5.3 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Initial Liquidity 5.3 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Marketing 5.3 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Additional Notes No Mint/Freeze Authority : The Solana token contract does not allow for minting or freezing, ensuring supply immutability.

: The Solana token contract does not allow for minting or freezing, ensuring supply immutability. Governance : While the DAO manages treasury allocations, protocol changes are controlled by the project team, with no open governance for tokenholders.

: While the DAO manages treasury allocations, protocol changes are controlled by the project team, with no open governance for tokenholders. Ecosystem Integration: BONK is integrated across 139+ applications, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms, and is available on 40+ DEXs and CEXs. Summary Bonk’s token economics are designed to maximize community participation, incentivize ecosystem growth, and ensure long-term alignment through vesting and DAO-managed allocations. Its mechanisms for issuance, allocation, usage, and incentives are transparent and community-focused, with robust DeFi and gaming integrations, and a clear vesting schedule for core contributors.

