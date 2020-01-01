Bongo Cat (BONGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bongo Cat (BONGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bongo Cat (BONGO) tokennel kapcsolatos információk Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way. Hivatalos webhely: https://thebongocat.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HUdqc5MR5h3FssESabPnQ1GTgTcPvnNudAuLj5J6a9sU Vásárolj most BONGO tokent!

Bongo Cat (BONGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bongo Cat (BONGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minden idők mélypontja: $ 0.000004904838423675 $ 0.000004904838423675 $ 0.000004904838423675 Jelenlegi ár: $ 0.00626 $ 0.00626 $ 0.00626 További tudnivalók a(z) Bongo Cat (BONGO) áráról

Bongo Cat (BONGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bongo Cat (BONGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONGO token élő árfolyamát!

A(z) BONGO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bongo Cat (BONGO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BONGO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BONGO tokent a MEXC-n!

Bongo Cat (BONGO) árelőzményei A felhasználók a(z) BONGO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BONGO árelőzményeivel!

BONGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONGO kapcsán? BONGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

