BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomikai adatai

BONE SHIBASWAP (BONE) tokennel kapcsolatos információk BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Hivatalos webhely: https://www.shibatoken.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Vásárolj most BONE tokent!

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BONE SHIBASWAP (BONE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.82M $ 35.82M $ 35.82M Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.95M $ 38.95M $ 38.95M Minden idők csúcspontja: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Minden idők mélypontja: $ 0.15244650744938096 $ 0.15244650744938096 $ 0.15244650744938096 Jelenlegi ár: $ 0.1558 $ 0.1558 $ 0.1558 További tudnivalók a(z) BONE SHIBASWAP (BONE) áráról

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONE token élő árfolyamát!

A(z) BONE vásárlásának módja

BONE SHIBASWAP (BONE) árelőzményei A felhasználók a(z) BONE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BONE árelőzményeivel!

BONE árelőrejelzése

