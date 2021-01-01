BarnBridge (BOND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BarnBridge (BOND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BarnBridge (BOND) tokennel kapcsolatos információk BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Hivatalos webhely: https://barnbridge.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Vásárolj most BOND tokent!

BarnBridge (BOND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BarnBridge (BOND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Minden idők csúcspontja: $ 93 $ 93 $ 93 Minden idők mélypontja: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Jelenlegi ár: $ 0.1642 $ 0.1642 $ 0.1642 További tudnivalók a(z) BarnBridge (BOND) áráról

BarnBridge (BOND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BarnBridge (BOND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOND token élő árfolyamát!

A(z) BOND vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BarnBridge (BOND) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BOND megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BOND tokent a MEXC-n!

BarnBridge (BOND) árelőzményei A felhasználók a(z) BOND árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BOND árelőzményeivel!

BOND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOND kapcsán? BOND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

