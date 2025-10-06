TőzsdeDEX+
A(z) élő Pacu Jalur ár ma 0.0001735 USD. Kövesd nyomon a(z) BOATKID USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOATKID ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Pacu Jalur ár ma 0.0001735 USD. Kövesd nyomon a(z) BOATKID USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOATKID ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Pacu Jalur (BOATKID) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:20 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) árinformáció (USD)

Pacu Jalur (BOATKID) valós idejű ár: $ 0.0001735. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOATKID legalacsonyabb ára $ 0.0001665, legmagasabb ára pedig $ 0.00022 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOATKID valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOATKID változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -7.21% az elmúlt 24 órában, és -27.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pacu Jalur (BOATKID) piaci információk

A(z) Pacu Jalur jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 188.76. A(z) BOATKID keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 997735729. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 173.11K.

Pacu Jalur (BOATKID) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Pacu Jalur mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000013481-7.21%
30 nap$ -0.0004043-69.98%
60 nap$ -0.0012175-87.53%
90 nap$ -0.0014585-89.37%
Pacu Jalur árváltozása ma

A mai napon a(z) BOATKID ára $ -0.000013481 (-7.21%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Pacu Jalur 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0004043 (-69.98%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Pacu Jalur 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BOATKID ára $ -0.0012175 (-87.53%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Pacu Jalur 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0014585 (-89.37%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Pacu Jalur (BOATKID) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Pacu Jalur árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Pacu Jalur befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BOATKID a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Pacu Jalur a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Pacu Jalur vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Pacu Jalur árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pacu Jalur (BOATKID) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pacu Jalur (BOATKID) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pacu Jalur rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pacu Jalur árelőrejelzését most!

Pacu Jalur (BOATKID) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pacu Jalur (BOATKID) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOATKID token kapcsán!

Hogyan vásárolj Pacu Jalur (BOATKID)

A következőt szeretnél vásárolni: Pacu Jalur? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Pacu Jalur eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Pacu Jalur

Mennyit ér ma a(z) Pacu Jalur (BOATKID)?
A(z) élő BOATKID ár a(z) USD esetében 0.0001735 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOATKID ára a(z) USD esetében?
A(z) BOATKID jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0001735. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pacu Jalur piaci plafonja?
A(z) BOATKID piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOATKID keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOATKID keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BOATKID mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOATKID mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) BOATKID mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOATKID mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) BOATKID kereskedési volumene?
A(z) BOATKID élő 24 órás kereskedési volumene $ 188.76 USD.
A(z) BOATKID ára emelkedni fog idén?
A(z) BOATKID a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOATKID árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:20 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

